/સ્માર્ટ સિટીમાં કમ્મરતોડ રસ્તા!: SP રિંગ રોડ પર બ્રિજ નિર્માણથી પ્રજા ત્રાહિમામ, ખરાબ રસ્તા અને ખાડા બન્યા મુશ્કેલીનું સરનામું

અમદાવાદની વસ્તી અને વિસ્તાર જેમ વધી રહી છે તેમ સમસ્યાઓ પણ વધી રહી છે. અને સૌથી મોટી સમસ્યા છે ખરાબ રસ્તાની...સ્થિતિ એવી છે કે, તંત્ર લોકોની સુવિધાઓ માટે કામગીરી કરી રહી છે, બ્રિજ બનાવી રહી છે..પરંતુ આ જ કામો તેમના માટે હાલાકી વધારી રહ્યા છે. ચારે તરફ ચાલી રહેલા કામના કારણે રસ્તા પર ખાડા છે અને આ ખાડા લોકો માટે મુશ્કેલીનું સરનામું બની ગયા છે. સ્માર્ટ સિટીના ક્યા રસ્તાની હાલત છે ખરાબ, અને કોણ છે એના માટે જવાબદાર? જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં...
અત્યંત ખરાબ રસ્તા અને લોકો પડી રહેલી પારાવાર મુશ્કેલીઓ....આ દ્રશ્યો છે અમદાવાદના એસપી રિંગ રોડના..તંત્રએ તેની કાયાપલટની કામગીરી હાથ ધરી છે. નવા બ્રિજ બની રહ્યા છે, જેનાથી ટ્રાફિક હળવો થાય. પરંતુ હાલ તો આ જ કામગીરી લોકો માટે મુશ્કેલી સર્જી રહી છે. રોજ પર જ્યાં જુઓ ત્યાં ખાડા જ ખાડા જોવા મળી રહ્યા છે. અને ટ્રાફિકની સમસ્યાથી તો લોકો ખૂબ જ પરેશાન છે.
પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા ઓઢવ બ્રિજ સર્કલથી દાસ્તાન સર્કલ જતા એસપી રિંગ રોડ પરથી પસાર થવું લોકો માટે ખરાબ સપના સમાન બની ગયું છે. અહીં જ્યાં નજર કરો ત્યાં ટ્રાફિક સાથે ખાડા જ ખાડા દેખાય. અને તેમાં પણ જ્યાં નવા બ્રિજનું કામ ચાલુ છે તેની પાસે ટ્રાફિક સમસ્યા તો છે જ પણ સાથે જ સર્વિસ રોડ જ ગાયબ છે. કેમ કે સર્વિસ રોડ જ તૂટી ગયો છે. જે હાલાકીને લઈ સ્થાનિક ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે.
હાલ બ્રિજની કામગીરીના કારણે ટ્રાફિક સમસ્યા અને પાણી ભરાવવાની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરતા તંત્ર પણ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
એસપી રિંગ રોડ પર 11 બ્રિજનું કામ ચાલી રહ્યું છે. રીંગરોડ ઉપર નદી ઉપરના બે બ્રિજ મળી 28 બ્રિજ બનાવવામાં આવશે. જેના પાછળ અંદાજે 2200 કરોડના ખર્ચે માનવામાં આવી રહ્યો છે. અને તેમાં પણ નવા બ્રિજ પાસે સીસી રોડ બનાવાયા છે જેથી બ્રિજની આસપાસ પાણી ભરાય નહીં. ત્યારે આ કામગીરી સત્વરે થાય એ જરૂરી છે. તો જ લોકોની હાલાકી ઓછી થશે.