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સ્માર્ટ સિટીમાં કમ્મરતોડ રસ્તા!: SP રિંગ રોડ પર બ્રિજ નિર્માણથી પ્રજા ત્રાહિમામ, ખરાબ રસ્તા અને ખાડા બન્યા મુશ્કેલીનું સરનામું

અમદાવાદ ગુજરાતનું મોટું શહેર છે. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાનું બજેટ પણ મોટું છે, પરંતુ જનતા ખરાબ રસ્તાઓથી ત્રસ્ત છે. અમદાવાદ શહેરની ફરતે આવેલા રિંગ રોડમાં રસ્તાઓની એટલી હાલત ખરાબ છે કે લોકો સતત સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 22, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:41 AM IST
સ્માર્ટ સિટીમાં કમ્મરતોડ રસ્તા!: SP રિંગ રોડ પર બ્રિજ નિર્માણથી પ્રજા ત્રાહિમામ, ખરાબ રસ્તા અને ખાડા બન્યા મુશ્કેલીનું સરનામું

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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SP રિંગ રોડ પર બ્રિજ નિર્માણથી પ્રજા ત્રાહિમામ, ખરાબ રસ્તા અને ખાડા બન્યા મુશ્કેલી
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