Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં લશ્કરે તોયબાની ચિઠ્ઠી પાછળ કોણ? સત્ય જાણીને તમે પણ કહેશો- આવું તો વિચાર્યું જ નહોતું

સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં 'લશ્કરે તોયબા'ની ચિઠ્ઠી પાછળ કોણ? સત્ય જાણીને તમે પણ કહેશો- આવું તો વિચાર્યું જ નહોતું

Ahmedabad News: અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત સ્પોર્ટ્સ ક્લબ પર આતંકી હુમલાની ધમકી આપતી ચિઠ્ઠી મળવાના કેસમાં નારણપુરા પોલીસે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. લશ્કરે તોયબાના નામે મળેલી આ ધમકી પાછળ કોઈ આતંકી સંગઠન નહીં, પરંતુ સુરતના એક વેપારીના 12 વર્ષના માસૂમ દીકરીની ટીખળ માટેની કરતૂત હોવાનું સામે પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ આખરે આ 12 વર્ષની દીકરીએ શું કામ કર્યું આવું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 10, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:13 PM IST
સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં 'લશ્કરે તોયબા'ની ચિઠ્ઠી પાછળ કોણ? સત્ય જાણીને તમે પણ કહેશો- આવું તો વિચાર્યું જ નહોતું

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ છુપાયેલું છે 'બ્લેક ગોલ્ડ', ONGCને તેલ કૂવા ખોદવા મળી મંજૂરી
India Oil Reserve10 min ago
2
Ahmedabad23 min ago
3
pm modi40 min ago
4
Helicopter crash52 min ago
5
Gujarat farmers1 hr ago