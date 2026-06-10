/સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં લશ્કરે તોયબાની ચિઠ્ઠી પાછળ કોણ? સત્ય જાણીને તમે પણ કહેશો- આવું તો વિચાર્યું જ નહોતું

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: એક તરફ કોમનવેલ્થ ગેમનું આયોજન અમદાવાદમાં થવા જઈ રહ્યું છે. બીજી તરફ અમદાવાદની સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં ગત 1લી જૂને સાંજના સમયે હાઉસકીપિંગ સ્ટાફને રૂમ નંબર 109ના લોકરમાંથી પેન્સિલથી અંગ્રેજી કરસુ રાઇટિંગમાં લખેલી એક ચિઠ્ઠી મળી આવી હતી. આ ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું કે, 'આવનાર 21 જૂને ક્લબ પર લશ્કરે તોયબાનો આતંકી હુમલો થવાનો છે આપ બધા એન્જોય કરજો.'
કોણે લખી હતી આ ધમકીભરી ચિઠ્ઠી?
આ ધમકીભરી ચિઠ્ઠી મળતા જ ક્લબ મેનેજમેન્ટે નારણપુરા પોલીસને જાણ કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્કોડ, ડોગ સ્કોડની ટીમે આખી સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં ખૂણે ખૂણે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પરંતુ તપાસ દરમિયાન કોઈ જ વાંધાજનક વસ્તુ મળી ન હતી. જ્યારબાદ પોલીસે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
તપાસ બાદ આ સમગ્ર મામલે નારણપુરા પોલીસે અજાણ્યા શખ્સો સામે જાણવાજોગ ફરિયાદ નોંધીને CCTV ફૂટેજના આધારે 109 નંબરના રૂમમાં કોણ-કોણ રોકાયું હતું તેની એન્ટ્રી જોઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
CCTV અને રૂમના રજીસ્ટર તપાસમાં થયો મોટો ખુલાસો
CCTV, સર્વેલન્સ અને રૂમના રજીસ્ટરના આધારે એક કડીથી બીજી કડી જોડાઈ હતી અને સમગ્ર ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. જ્યારબાદ નારણપુરા પોલીસ સુરતના કપડાના વેપારી સુધી પહોંચી હતી. પોલીસે જ્યારે પરિવાર અને બાળકોની પૂછપરછ કરી ત્યારે સમગ્ર ચિઠ્ઠીકાંડના રહસ્ય પરથી પડદો ઊંચકાયો હતો. વેપારીના 12 વર્ષના દીકરાએ કબૂલાત કરી કે, તેણે ધુરંધર મૂવી જોયા બાદ માત્ર મસ્તી મજાક કરવા માટે આ ચિઠ્ઠી લખી હતી.
બાળકીએ આ ચિઠ્ઠી લખ્યા બાદ તેને લોકરમાં મૂકી દીધી હતી, પરંતુ લોકર લોક થઈ જતાં અને પાસવર્ડ ભૂલી જવાના કારણે ધમકી ભરેલ ચિઠ્ઠી અંદર જ રહી ગઈ હતી અને પરિવાર 30 જૂને ચેક-આઉટ કરીને દિલ્હી-ચંદીગઢ જવા નીકળી ગયો હતો. બાળકીની પૂછપરછ બાદ અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત સ્પોર્ટ્સ ક્લબ પર આતંકી હુમલાની ધમકી આપતી ચિઠ્ઠી મળવાના કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો
સ્પોર્ટ્સ ક્લબના લોકરમાંથી ધમકી ભરેલ ચિઠ્ઠી પાછળ કોઈ મોટું ષડયંત્ર કે આતંકી સંગઠનનો હાથ ન હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવતા અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને સ્પોર્ટ્સ ક્લબના મેનેજમેન્ટે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. પરંતુ આ ઘટનાએ તમામ વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન છે. જેઓ પોતાના બાળકો પર ફિલ્મોની શું અસર થઈ રહી છે તેનું આ એક તાજું ઉદાહરણ છે.