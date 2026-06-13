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અમદાવાદની SS ડિવાઇન સ્કૂલ વિવાદમાં, LC સહિતના ડોક્યુમેન્ટની ચોરી થતાં વિદ્યાર્થીઓ અટવાયા, પૂર્વ સંચાલક સામે ગંભીર આક્ષેપ

અમદાવાદની SS ડિવાઇન સ્કૂલના સંચાલકોએ નિર્માણ એક્સિલેન્સ એડ્યુકેટર્સ LLPના આશિષ દેસાઈ સામે છેતરપિંડી અને શાળાના મહત્વના દસ્તાવેજો ચોરીના આક્ષેપ સાથે સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરી છે. ટ્રસ્ટનો દાવો છે કે LC સહિતનો રેકોર્ડ લઈ જવાથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. પોલીસે મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:36 PM IST
અમદાવાદની SS ડિવાઇન સ્કૂલ વિવાદમાં, LC સહિતના ડોક્યુમેન્ટની ચોરી થતાં વિદ્યાર્થીઓ અટવાયા, પૂર્વ સંચાલક સામે ગંભીર આક્ષેપ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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