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અમદાવાદમાં આગાહી નહોતી છતાં કેમ તૂટી પડ્યો આટલો વરસાદ? જાણો શહેરના 'ભુક્કા કાઢી નાખનાર' સિસ્ટમ પાછળનું સાચું કારણ

Gujarat Heavy Rain Forecast: ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં અચાનક જ મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. 23 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત અને અમદાવાદને મેઘરાજાએ બરાબરનું ઘમરોળ્યું હતું. શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં 'જ્યાં જુઓ ત્યાં જળ' જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. હવામાન વિભાગે અમદાવાદ માટે માત્ર યલો એલર્ટ આપીને સામાન્યથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી, પરંતુ પ્રત્યક્ષ રીતે અત્યંત ભારે વરસાદ ખાબકતા હવામાન ખાતું ફરી એકવાર ઉંઘતું ઝડપાયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:12 PM IST
અમદાવાદમાં આગાહી નહોતી છતાં કેમ તૂટી પડ્યો આટલો વરસાદ? જાણો શહેરના 'ભુક્કા કાઢી નાખનાર' સિસ્ટમ પાછળનું સાચું કારણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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