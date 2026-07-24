અમદાવાદમાં આગાહી નહોતી છતાં કેમ તૂટી પડ્યો આટલો વરસાદ? જાણો શહેરના 'ભુક્કા કાઢી નાખનાર' સિસ્ટમ પાછળનું સાચું કારણ

Gujarat Heavy Rain Forecast: આજે 24 જુલાઈએ પણ દક્ષિણ ગુજરાત સહિત રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં મેઘતાંડવ જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતાઓને પગલે સ્થાનિક તંત્ર અને નાગરિકોને એલર્ટ રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે અમદાવાદમાં અચાનક એક જ દિવસમાં આટલો ભયંકર વરસાદ કેવી રીતે પડી ગયો? જાણીએ હવામાન નિષ્ણાતો આ અંગે શું કહે છે.
વાતાવરણમાં એકસાથે ત્રણ મોટી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ, અમદાવાદ પર કેમ વધુ આફત તૂટી પડી?
હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીના જણાવ્યા અનુસાર, અચાનક ખાબકેલા આ ભારે વરસાદ પાછળ મુખ્યત્વે ત્રણ પરિબળો જવાબદાર છે. હાલ બંગાળની ખાડીમાં બનેલી વરસાદી સિસ્ટમ ખૂબ જ મજબૂત અને સક્રિય છે. વાતાવરણમાં શીયર ઝોન અત્યંત સક્રિય થયો છે. મોનસૂન ઓફશોર ટ્રફ પણ પોઝિટિવ સ્થિતિમાં છે. પરેશ ગોસ્વામી જણાવે છે કે સિસ્ટમના 'આઉટર ક્લાઉડ્સ' (બહારના વાદળો) દક્ષિણ ગુજરાત પરથી પસાર થયા હતા, જ્યારે આખી સિસ્ટમનો મુખ્ય 'મિડલ પાર્ટ' (મધ્ય ભાગ) અમદાવાદ પર કેન્દ્રિત થયો હતો. આ જ કારણે અમદાવાદમાં અણધાર્યો અને મુસળધાર વરસાદ નોંધાયો હતો.
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શિયર ઝોન (Shear Zone) એટલે શું?
અચાનક આટલો વરસાદ લાવનાર શિયર ઝોન સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. હવામાન શાસ્ત્રમાં શિયર ઝોન એ વાતાવરણની એક એવી પટ્ટી છે, જ્યાં વિરુદ્ધ અથવા અલગ-અલગ દિશા અને ઝડપથી ફૂંકાતા પવનો ભેગા થાય છે. પવનોના આ ઘર્ષણથી હવાનું ભારે દબાણ સર્જાય છે, વાદળો એકઠા થાય છે અને તોફાની વાતાવરણ સાથે અતિભારે વરસાદ પડે છે.
'બે જુદી સિસ્ટમ ભેગી થતા ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો'
બીજી તરફ, જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલનું કહેવું છે કે આ વખતે શહેરમાં કોઈ ચોક્કસ લો-પ્રેશર સિસ્ટમ બની નહોતી, પરંતુ સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન અને શિયર ઝોન એકસાથે સક્રિય થવાથી આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. 21 થી 22 ડિગ્રી નોર્થ પર રહેલી સિસ્ટમ ખસતી ખસતી 23 ડિગ્રી નોર્થ પર આવી પહોંચી હતી. બંગાળની ખાડી સક્રિય થતાં આ બે જુદી જુદી સિસ્ટમો ભેગી થઈ ગઈ, જેના કારણે અપેક્ષા કરતાં પણ ઘણો વધુ વરસાદ વરસ્યો. અંબાલાલ પટેલે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો અમદાવાદ પર ચોક્કસ 'લો-પ્રેશર સિસ્ટમ' સક્રિય થઈ હોત, તો શહેરમાં પૂરની ભયાનક સ્થિતિ સર્જાઈ શકી હોત.
હવે આગળ શું? અમદાવાદવાસીઓ માટે કેવા છે સમાચાર?
શહેરીજનો માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે હવે કોઈ નવું લો-પ્રેશર બનવાની શક્યતા નથી. આ તમામ સિસ્ટમો પોતપોતાનો વરસાદ વરસાવીને ધીમે-ધીમે નબળી પડી રહી છે. 25 થી 27 જુલાઈ સુધીમાં આ સિસ્ટમ ઉત્તર-પૂર્વ તરફ ફંટાઈ જશે. અમદાવાદમાં ધીમે-ધીમે વરસાદનું જોર ઘટશે અને જનજીવન ફરી સામાન્ય થવા તરફ આગળ વધશે.