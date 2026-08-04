Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ બની વધુ હાઈટેક: ઓવર સ્પીડના દંડથી બચાવવા Google સાથે કર્યું ખાસ કૉલેબોરેશન

અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ બની વધુ હાઈટેક: ઓવર સ્પીડના દંડથી બચાવવા Google સાથે કર્યું ખાસ કૉલેબોરેશન

Ahmedabad Traffic Police: અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક પોલીસ બની વધુ હાઈ ટેક બની છે. વાહન ચાલકોને દંડથી બચવા અને જલદી ટ્રાફિક નિયમો અંગે માહિતી મળે તે માટે google સાથે કોલોબ્રેશન કરાયું છે. ખાસ કરીને વાહન ચાલકોમાં સ્પીડ લિમિટ અંગે સજાતા ન હોવાને કારણે ઓવર સ્પીડ ના દંડ આવે છે. કયા રસ્તા પર કેટલી સ્પીડ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે તે અંગે વાહનચાલકોને એલર્ટ કરવા માટે google સાથે કોલોબ્રેશન કરાયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:31 PM IST
અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ બની વધુ હાઈટેક: ઓવર સ્પીડના દંડથી બચાવવા Google સાથે કર્યું ખાસ કૉલેબોરેશન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટર્બુલેન્સથી હવામાં જોરદાર હલ્યું એર ઇન્ડિયાનું પ્લેન, છત પર દેખાઈ તિરાડો, અનેક ઘાયલ
2
3
4
5