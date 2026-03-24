નશાના સોદાગરો પર પોલીસનો પ્રહાર; જોધપુરથી લવાયેલું લાખોનું MD ડ્રગ્સ ઝડપાયું, રાજસ્થાનના બે સાગરીતો ઝડપાયા

Ahmedabab News: અમદાવાદના કૃષ્ણનગર પોલીસ મથકની ટીમે બાતમીના આધારે ઓપરેશન પાર પાડીને કિંમતી MD ડ્રગ્સ સાથે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પકડાયેલા બંને આરોપીઓ મૂળ રાજસ્થાનના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:50 PM IST

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ડ્રગ્સના દૂષણને નાબૂદ કરવા પોલીસ એક્શન મોડમાં છે. શહેરના કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પોલીસે એમડી ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ નશાના સોદાગરો રાજસ્થાનના જોધપુરથી ડ્રગ્સ લાવીને અમદાવાદમાં છૂટક વેચાણ કરવાનું મોટું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા હતા. પોલીસે લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આ ડ્રગ્સ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરી છે.

અમદાવાદના નિકોલ-નરોડા રોડ પર 24મીની વહેલી સવારે કૃષ્ણનગર પોલીસની ટીમને એક ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે અહીં બે શખ્સો શંકાસ્પદ હાલતમાં ફરી રહ્યા છે. પોલીસે વોચ ગોઠવીને જ્યારે તપાસ કરી, ત્યારે રાજસ્થાનના જોધપુરના રહેવાસી રામપાલ બિશ્નોઈ અને મહેન્દ્ર બિશ્નોઈ પોલીસના સકંજામાં આવી ગયા અને આરોપીઓની જડતી લેતા તેમની પાસેથી 28 ગ્રામ હાઈ-ક્વોલિટી એમડી ડ્રગ્સ (MD Drugs) મળી આવ્યું હતું ત્યારે તાત્કાલિક કૃષ્ણનગર પોલીસે કાયદેસર ની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 84,000ની કિંમતનું ડ્રગ્સ, બે મોબાઈલ ફોન અને એક બાઈક મળી કુલ 1.24 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ બંને આરોપીઓ મૂળ જોધપુરના છે અને હાલ દસક્રોઈ વિસ્તારમાં રહી મિસ્ત્રી કામ માં મજૂરી કામ કરતા હતા. પરંતુ રાતોરાત અમીર બનવાની ઘેલછામાં તેઓ ડ્રગ્સના રવાડે ચડ્યા હતા. તેઓ જોધપુર હાઈવે પર આવેલા એક ધાબા પરથી અજાણ્યા શખ્સ પાસેથી આ ડ્રગ્સનો જથ્થો લાવ્યા હતા અને અમદાવાદમાં છૂટક ગ્રાહકોને ઊંચા ભાવે વેચવાની પેરવીમાં હતા પરતું આ મોત નો સમાન કોઈ ના મોઢા માં જાય એ પહેલાં જ કૃષ્ણનગર પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા.

ઝડપાયેલા બંને આરોપીઓ અગાઉ કેટલી વાર જોધપુરથી ડ્રગ્સ લાવ્યા છે અને અમદાવાદમાં તેમના ગ્રાહકો કોણ કોણ છે, તે દિશામાં પોલીસે પૂછપરછ શરૂ કરી છે. રાજસ્થાનના હાઈવે પર કયા શખ્સે આ ડ્રગ્સ આપ્યું હતું તે પણ પોલીસ માટે મોટો તપાસનો વિષય છે. કૃષ્ણનગર પોલીસે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને  સપ્લાયર સુધી પહોંચવા માટે રિમાંડની તજવીજ કરી છે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

