/અમદાવાદના વાડજમાં ભાઈએ જ કરી ભાઈની હત્યા, લાઈટ ચાલુ-બંધ કરવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં લોહીના સંબંધો લજવાયા

ઉદય રંજન, અમદાવાદ : અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારમાં રહેતા ચૌહાણ પરિવાર નાની-મોટી મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. પરંતુ ઘરમાં ઘટેલી એક નાનકડી ઘટના એ આખા પરિવારનો માળો વિખેરી નાખ્યો છે. સામાન્ય બાબતમાં ભાઈએ જ ભાઈની હત્યા કરી અને બીજો ભાઈ હત્યાના કેસમાં જેલ જતાં પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.
લાઈટ ચાલુ-બંધ કરવા જેવી સામાન્ય બાબતે હત્યા
ઘરમાં લાઈટ ચાલુ-બંધ કરવા જેવી સામાન્ય બાબતે રાજુ રતિલાલ ચૌહાણ અને તેના નાના ભાઈ નરેશ ચૌહાણ વચ્ચે ગઈ રાત્રે બોલાચાલી થઈ હતી. આ બોલાચાલી જોતજોતામાં એટલી ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી ગઈ અને મામલો મારામારી સુધી પહોંચી ગયો અને મારા મારીના ગુસ્સામાં રઘવાયા થયેલા મોટા ભાઈ રાજુ ચૌહાણે ઘરમાં ફ્રિજ પર રાખેલી કાતર ઉઠાવી નાના ભાઈ નરેશ ચૌહાણના પેટ અને છાતીના ભાગે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો જે બાદ ગંભીર રીતે ઘવાયેલો નરેશ લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડ્યો હતો. આ ઘટના રાજુ ઘરેથી ફરાર થઇ ગયો હતો. ત્યારે વાડજ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી અને હત્યાની ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
108ની ટીમે જ વાડજ પોલીસને જાણ કરી
ઘટનાની જાણ થતાં જ 108ની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. પરંતુ, નરેશને શરીરના જુદા-જુદા ભાગે ખાસ કરીને છાતી અને પેટમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાથી, 108ના પેરામેડિક સ્ટાફે સ્થળ પર જ તપાસ કરીને નરેશને મૃત જાહેર કર્યો હતો. ત્યારબાદ 108ની ટીમે જ વાડજ પોલીસને આ હત્યાના બનાવની જાણ કરી. માહિતી મળતા જ વાડજ પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને નરેશના મૃતદેહને પીએમ અર્થે મોકલીને હત્યાનો ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.
પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
નાના ભાઈની હત્યા કર્યા બાદ આરોપી રાજુ ચૌહાણ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. વાડજ પોલીસે આરોપીને ઝડપી લેવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી હતી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ શરૂ કરી. ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસ ટીમે આરોપી રાજુ ચૌહાણને ગાંધીનગરના કલોલ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની વધુ પુછપરછ હાથ ધરી હતી.
વાડજ પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી હત્યામાં વપરાયેલી કાતર પણ કબજે કરી લીધી છે. પરિવારના સભ્યોના આક્ષેપ મુજબ, મૃતક નરેશને અવારનવાર ઝઘડો અને તકરાર કરવાની ટેવ હતી. હાલ તો પોલીસે આસપાસના CCTV ફૂટેજ કબજે કર્યા છે અને આ હત્યા પાછળ લાઈટ ચાલુ-બંધ કરવા સિવાય અન્ય કોઈ જૂની અદાવત કે કારણ જવાબદાર છે કે કેમ, તે દિશામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.