અમદાવાદમાં 'પગાર' માટે ફિલ્ડ ઓફિસરનું ફિલ્મી ઢબે અપહરણ, માર મારી વીડિયો કર્યો વાયરલ

Ahmedabad News: અમદાવાદના વાડજમાં હાઉસકીપિંગ કંપનીના ફિલ્ડ ઓફિસરનું પગાર બાબતે કર્મચારીઓએ અપહરણ કરી માર માર્યો હતો. વાડજ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી સગીર સહિત સાત આરોપીઓને ઝડપી પાડી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:59 PM IST
  • બાકી પગાર માટે કર્મચારીઓએ કાયદો લીધો હાથમાં 
  • હાઉસકીપિંગ ઓફિસરનું અપહરણ કરી બેરહેમીથી માર માર્યો
  • પોલીસે 7 આરોપીઓની કરી ધરપકડ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારમાં હાઉસ કીપિંગ કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને પગાર ન મળતા ફિલ્ડ ઓફિસરને ભારે પડ્યું છે. પગારની ઉઘરાણી કરતા ઉશ્કેરાયેલા કર્મચારીઓએ ફિલ્ડ ઓફિસરનું ફિલ્મી ઢબે ક્રેટા ગાડીમાં અપહરણ કર્યું અને ત્યારબાદ તેને અલગ-અલગ સ્થળે લઈ જઈ માર માર્યો હતો. આટલેથી ન અટકતા આરોપીઓએ માફી મંગાવતો વીડિયો પણ વાયરલ કર્યો હતો. જો કે, વાડજ પોલીસે આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી સગીર સહિત 7 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે.

પોલીસે 7 આરોપીઓની કરી ધરપકડ
વાડજ પોલીસે ધરપકડ કરેલા આ 5 શખ્સોના નામ છે વિશાલ મહેશભાઈ વાણીયા, નયન હિરાભાઈ સાગડીયા, પિન્દુ રમેશભાઈ મકવાણા, હર્ષ લખુભાઈ મોભ, મિહીર લખુભાઈ મોભ. આ 5 શખ્સોની વાડજ પોલીસે ગંભીર ગુનામાં ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીઓની જ સમગ્ર બનાવની વાત કરી એ તો અમદાવાદના નવરંગપુરામાં આવેલી 'MIFM કોર્પોરેશન' નામની હાઉસ કીપિંગ કંપનીમાં ફિલ્ડ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા યુવક રાજ બારોટનું તેના જ સાથી કર્મચારીઓએ અપહરણ કર્યું. 

ઘટનાની વિગત એવી છે કે, આરોપી પિન્ટુ મકવાણા અને હર્ષ મોભને સાત મહિના પહેલા નોકરીએ રાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેમનો પગાર બાકી હોવાથી અવારનવાર વિવાદ સર્જાતો હતો. 24મી માર્ચના રોજ સાંજે જ્યારે ફરિયાદી રાજ બારોટ ઘરે જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે તેને ફોન કરીને ભીમજીપુરા બોલાવવામાં આવ્યો અને ત્યાંથી જ અપહરણનો આ ખેલ શરૂ થયો હતો.

ફિલ્ડ ઓફિસરનું અપહરણ કરી માર્યો ઢોરમાર
આરોપીઓએ ફિલ્ડ ઓફિસરને રસ્તા વચ્ચે આંતરી, ઢોર માર મારી બળજબરીથી સફેદ રંગની ક્રેટા ગાડીમાં બેસાડી દીધો હતો. ત્યારબાદ તેને ચાંદલોડિયા રેલવે સ્ટેશન પાસેની ખુલ્લી જગ્યામાં લઈ જઈ અન્ય મિત્રોને પણ બોલાવ્યા હતા. ત્યાં આરોપીઓએ ફિલ્ડ ઓફિસરને લાકડીઓ અને પટ્ટા વડે બેરહેમીથી માર માર્યો હતો. આરોપીઓએ પીડિત પાસે માફી મંગાવતો વીડિયો શૂટ કરી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી પોતાની દાદાગીરી બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 

પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી
જો કે, વાડજ પોલીસે અપહરણ અને રાયોટિંગ જેવી ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ગણતરીના કલાકોમાં જ તમામની શાન ઠેકાણે લાવી દીધી છે અને ઘટનાસ્થળ પર લઈ જઈને કાયદાનું ભાન પણ કરાવ્યું હતું. હાલ તો વાડજ પોલીસે તમામ સાતેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી તેમને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. પરંતુ આ ઘટનાએ શહેરમાં ચર્ચા જગાવી છે કે પગાર જેવા વહીવટી અને સામાન્ય પ્રશ્નોમાં હવે કર્મચારીઓ કાયદો હાથમાં લેતા પણ અચકાતા નથી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

