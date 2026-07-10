/અમદાવાદ–વડોદરા એક્સપ્રેસ-વે હવે 8 લેન થશે: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી વચ્ચે બેઠકમાં લેવાયો મોટો નિર્ણય

Ahmedabad Vadodara Expressway 8 Lane Expansion: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી વચ્ચે યોજાયેલી એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૭થી જ આ વિસ્તરણની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવશે. આ સાથે જ વાહનચાલકોને મોટી રાહત આપતા એક અન્ય નિર્ણયમાં, અમદાવાદના 'ઔડા' (AUDA) અને વડોદરાના 'વુડા' (VUDA) ના નવા રિંગ રોડના નિર્માણમાં પણ ભારત સરકાર આર્થિક અને ટેકનિકલ મદદ કરશે. આ પ્રોજેક્ટ્સ સાકાર થવાથી ગુજરાતના બે મોટા શહેરો વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી વધુ ઝડપી બનશે અને ટ્રાફિકની સમસ્યામાં મોટો ઘટાડો થશે.
93 કિલોમીટરના અમદાવાદ- વડોદરા એક્સપ્રેસ-વેને ચારમાંથી 8 લેઈનમાં પરિવર્તિત કરવા કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડતરીએ મંજૂરી આપી છે. શુક્રવારે સાંજે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથેની બેઠકમાં તેમણે ગુજરાતની આ માંગણી પરત્વે નિર્ણય કરીને વર્ષ 2027માં જ વિસ્તરણનું કાર્ય શરૂ કરવાની ખાતરી આપી હતી.
આર્થિક ભંડોળની મદદ માટે નવી નીતિ હેઠળ ખાતરી
કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડતરી શુક્રવારે ગાંધીનગરમાં હતા. મુખ્યમંત્રી ગૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે બેઠક દરમિયાન તેમણે અમદાવાદ અને વડોદરા એમ બંને પહેરોના વિકાસ સત્તામંડળો દ્વારા સુચિત અઁગ રોડના નિર્માણમાં ભારત સરકાર તરા 50 ટકા આર્થિક ભંડોળની મદદ માટે નવી નીતિ હેઠળ ખાતરી આપ્યાનું જાણવા મળ્યુ છે.
એક્સપ્રેસ-વેને આઠ માર્ગિય કરવા લાંબા સમયથી માંગણી
એટલુ જ નહિ, ભારત સરકાર દ્વારા નિર્માણ હેઠળના થરાદથી અમદાવાદ એક્સપ્રેસ-વે ગાંધીનગર શહેર નજીકથી પાસ થઈ રહ્યો છે. આથી, અહીં રહેલા નેટવર્કને વધુ મજબૂ વર્ષ પહેલા સને ૨૦૦૩માં ખુલ્લા મુકાયેલા 'ગોલ્ડન ક્વાડ્રિલેટરલ' પ્રોજેક્ટ હેઠળના અમદાવાદ વડોદરા ફોર લેઈન એક્સપ્રેસ-વેને આઠ માર્ગિય કરવા લાંબા સમયથી માંગણી થઈ રહી હતી.
દૈનિક 33 હજારથી 51 હજાર વાહનોનો ટ્રાફિક
અમદાવાદ- વડોદરા વચ્ચેના ૯૩ કિલોમીટરના NE-૧મા હાલમાં દૈનિક ૩૩ હજારથી ૫૧ હજાર વાહનોનો ટ્રાફિક છે. ૨૩ વર્ષ દરમિયાન અમદાવાદ- નડીયાદ- આણંદ અને વડોદરા એમ કુલ ચાર અસરગસ્ત જિલ્લાઓમાં ગીચતા વધી છે. હવે જયારે વડોદરા નજીક દિલ્હી- મુંબઈ એક્સપ્રેસ વેના માટે એક્સચેન્જ- એક્ઝિટ ઉપલબ્ધ થયુ છે ત્યારે આ ફોર લેઈન બમણો કરવા અત્યંત જરૂરી છે.