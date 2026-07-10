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અમદાવાદ–વડોદરા એક્સપ્રેસ-વે હવે 8 લેન થશે: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી વચ્ચે બેઠકમાં લેવાયો મોટો નિર્ણય

Ahmedabad Vadodara Expressway 8 Lane Expansion: ગુજરાતની સૌથી વ્યસ્ત અને મહત્વપૂર્ણ માર્ગસુવિધા ગણાતી અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ-વેને 8 લેન સુધી વિસ્તૃત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. વર્ષ 2027માં જ વિસ્તરણ શરૂ થશે. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી વચ્ચે બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો છે. અમદાવાદાના ઔડા અને વડોદરાના વુડાના નવા રિંગ રોડમાં ભારત સરકાર મદદ કરશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:28 AM IST
અમદાવાદ–વડોદરા એક્સપ્રેસ-વે હવે 8 લેન થશે: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી વચ્ચે બેઠકમાં લેવાયો મોટો નિર્ણય
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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