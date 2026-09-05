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કરોડોના લોન કૌભાંડનો પર્દાફાશ: 20 બોગસ કંપનીઓ બનાવી બેંકોને ચૂનો લગાવનાર મહાઠગ નિલેશ કોઠીયા MPથી ઝડપાયો

Ahmedabad News: અમદાવાદની વાસણા પોલીસે 'ઓપરેશન હોક આઈ' હેઠળ છેલ્લા 7 વર્ષથી નાસતા ફરતા મહાઠગ નિલેશ કોઠીયાની મધ્યપ્રદેશના બેતુલમાંથી ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીએ લોન લેવા ઈચ્છતા ગ્રાહકોના અસલી દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરી, ડુપ્લિકેટ કાગળો તૈયાર કર્યા હતા અને બેંક અધિકારીઓ સાથે મિલીભગત કરીને 14.5 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું લોન કૌભાંડ આચર્યું હતું. ગ્રાહકોના નામે પાસ થયેલી લોનના નાણાં તેણે ચાલાકીપૂર્વક ઊભી કરેલી 20 જેટલી બોગસ શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધા હતા. પોલીસે હાલમાં 3.34 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને આ મોટા કૌભાંડમાં સામેલ બેંક મેનેજરો તથા અન્ય અધિકારીઓની સંડોવણી અંગે સઘન તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:12 PM IST
કરોડોના લોન કૌભાંડનો પર્દાફાશ: 20 બોગસ કંપનીઓ બનાવી બેંકોને ચૂનો લગાવનાર મહાઠગ નિલેશ કોઠીયા MPથી ઝડપાયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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કરોડોના લોન કૌભાંડનો પર્દાફાશ: 20 બોગસ કંપનીઓ બનાવી બેંકોને ચૂનો લગાવનાર મહાઠગ નિલેશ
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