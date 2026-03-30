અમદાવાદમાં નજીવી તકરારે ધારણ કર્યું હિંસક સ્વરૂપ, ઠપકો આપતા મિત્રોએ જ મિત્રને પટકી-પટકીને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
Ahmedabad News: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં રિક્ષામાં બેસવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલી તકરારે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. બે મિત્રોએ મળીને કચરો વીણતા સુલેમાન શેખ પર જીવલેણ હુમલો કરી તેની હત્યા નીપજાવી છે. વટવા પોલીસે કાર્યવાહી કરી બન્ને આરોપીઓને જેલ ભેગા કર્યા છે.
- અમદાવાદના વટવામાં રિક્ષામાં બેસવા જેવી નજીવી બાબતે ખૂની ખેલ
- વટવા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બે આરોપીઓને કર્યા જેલભેગા
- કચરો વીણી ગુજરાન ચલાવતા સુલેમાનની કરપીણ હત્યા
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં નજીવી બાબતે થયેલી તકરારે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કરતા એક વ્યક્તિની હત્યા નીપજવામાં આવી છે. માત્ર રિક્ષામાં બેસવા જેવી સામાન્ય વાતમાં ઉશ્કેરાયેલા બે મિત્રોએ અન્ય મિત્રની હત્યા કરી છે. કચરો વીણી ગુજરાન ચલાવતા સુલેમાન શેખ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. ઝપાઝપી અને મારપીટમાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા સુલેમાનનું હોસ્પિટલ પહોંચતા જ મોત નીપજ્યું હતું. જો કે, વટવા પોલીસે આ મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી બન્ને આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.
નજીવી બાબતે મિત્રોએ જ કરી મિત્રની હત્યા
વટવા પોલીસે ધરપકડ કરેલા આ બન્ને આરોપીઓના નામ ક્રિષ્ના ખૈરે અને અરુણ ચુનારા છે. જેની વટવા પોલીસે હત્યાના કેસમાં ધરપકડ કરી છે. સમગ્ર ઘટનાની વિગત એવી છે કે, વટવા ગામ શાકમાર્કેટ પાસે આવેલા જાહેર શૌચાલય નજીક ગત રાત્રે ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો. વ્યવસાયે કચરો વીણવાનું કામ કરતા સુલેમાન ઈશાક શેખને રિક્ષામાં બેસવા બાબતે મિત્ર કિષ્ના ખૈરે અને અરુણ ચુનારા સાથે બોલાચાલી થઈ હતી. જોતજોતામાં આ ઝઘડો એટલો ઉગ્ર બન્યો કે આરોપીઓએ સુલેમાન પર જીવલેણ હુમલો કરી દીધો હતો. જેમાં સુલેમાન શેખનું મોત થયું હતું.
મૃતકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા થઈ ગયો હતો બેભાન
આરોપી કિષ્ના ખૈરેએ ઉશ્કેરાઈને સુલેમાનને રિક્ષાના લોખંડના પાઈપ સાથે અથડાવ્યો હતો અને તેનું ગળું દબાવી રાખ્યું હતું. આ દરમિયાન બીજા આરોપી અરુણ ચુનારાએ સુલેમાનને મોઢા પર જોરદાર ઝાપટ મારી નીચે પટકી દીધો હતો. માથા અને શરીરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા સુલેમાન બેભાન થઈ ગયો હતો. તેને તાત્કાલિક એલ.જી. હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ સુલેમાન શેખની મૃત જાહેર કર્યો હતો. ત્યારે વટવા પોલીસે હત્યાની ફરિયાદ નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે.
મૃતકની પત્ની જેતુલ શેખની ફરિયાદના આધારે વટવા પોલીસે નવા કાયદા BNSની કલમ 103(1) અને 54 હેઠળ હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ તેજ કરી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી કિષ્ના ખૈરે અને અરુણ ચુનારાની ધરપકડ કરી લીધી છે.
પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે, શું આ હત્યા માત્ર રિક્ષામાં બેસવાના વિવાદમાં થઈ છે કે પછી આની પાછળ કોઈ જૂની અદાવત કે અન્ય કોઈ ગુપ્ત કારણ જવાબદાર છે. સામાન્ય તકરારમાં જીવ લેવાની આ માનસિકતા સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય છે. હાલ તો બન્ને આરોપીઓ પોલીસના સકંજામાં છે અને જેલની હવા ખાઈ રહ્યા છે.
