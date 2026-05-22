/70 વર્ષીય ઝહીર શેખનો મોત પહેલાનો છેલ્લો વીડિયો વાયરલ, અમદાવાદ પોલીસ કર્યા સણસણતા આક્ષેપ

Ahmedabad Police Custodial Death : અમદાવાદના જુહાપુરામાં 70 વર્ષીય ઝહીર શેખનું પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત થયું, જેના બાદ પરિવારે અમદાવાદ પોલીસ પર મારપીટ અને યાતના આપી હોવાના ગંભીર આક્ષેપ લાગાવ્યા. મોત પહેલા વાયરલ વીડિયોમાં ઝહીર શેખે પોલીસ માટે શું કહ્યું, જુઓ
Ahmedabad News : અમદાવાદના વેજલપુર પોલીસે સોનલ સિનેમા પાસે ખુલ્લા મેદાનમાંથી ગેરકાયદેસર ગૌવંશ કતલખાનું પકડવામાં આવ્યો હતો. જેમાં વોન્ટેડ આરોપી ઝહીરઉદ્દીન ઉર્ફે ઝહીર ડબ્બોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો. આ આરોપીનું પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત નિપજ્યું હતુ. ત્યારે 70 વર્ષીય ઝહીર શેખનું કસ્ટોડિયલ મોત થયું છે. જેના બાદ તેના પરિવારજનોએ પોલીસ પર યાતના અને મારપીટના ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યા છે. ઝહીર શેખનો મોત પહેલાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે.
અમદાવાદ પોલીસે પશુમાંસ સાથે આરોપીને પકડ્યા હતા
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બે દિવસ પહેલા વેજલપુર પોલીસ દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી 520 કિલો પશુમાંસ ઝડપાયું હતું. અને સાથે જ જીવતું વાછરડું બચાવી લેવાયું હતું. પશુ કતલ કરવાના સાધનો ઓટો રિક્ષા, નંબર પ્લેટ વગરની કાર અને મોબાઈલ સહિત કુલ ૪,૬૬,૫૦૦નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી મુસ્તાક મલારીવાલા, રઈશ શેખ અને મુનાફ ઉર્ફે કાલુ નામના ૩ આરોપીઓને ઝડપી લીધા હતા. ફરાર મુખ્ય મોહંમદ સાજીદ ઉર્ફે મુર્ગી અને ઝહીર ડબ્બો સહિત અન્ય ૬ આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી નાસી છૂટ્યા હતા. તો વોન્ટેડ આરોપી ઝહીરઉદ્દીન ઉર્ફે ઝહીર ડબ્બો'ને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો.
ઝહીર શેખની કસ્ટડીમાં તબિયત લથડી હતી
જોકે, આરોપી ઝહીરઉદ્દીન ઉર્ફે ઝહીર શેખની તબિયત બગડતા તેને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. જેના બાદ આરોપી ઝહીર શેખનું અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. વેજલપુર પોલીસનું કહેવું છે કે, પોલીસ સ્ટેશનમાં પત્નીએ આપેલી દવાઓ ગળ્યા બાદ આરોપી ઝહીરની તબિયત બગડી હતી, તેથી પત્નીએ આપેલી દવાની તપાસ શરૂ કરી છે.
गुजरात के अहमदाबाद में बीफ का व्यापार करने के आरोप में पुलिस ने ज़हीर शेख नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि पुलिस हिरासत में ज़हीर कि मौत हो गई। आखरी सांस लेने से पहले ज़हीर ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि ज़हीर ने दवाइयों कि ओवर डोज़ ले… pic.twitter.com/QhEhjEsHhZ
— Ashraf Hussain (@AshrafFem) May 21, 2026
ઝહીર શેખનો મોત પહેલાનો વીડિયો વાયરલ
તો બીજી તરફ, 70 વર્ષીય ઝહીર શેખનો મોત પહેલાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં તેઓએ આ ઘટના બાદ પોલીસ હિરાસતમાં યાતના અને પોલીસ દ્વારા મારપીટ કરાઈ હોવાનું જણાવ્યું. જ્યારે કે પોલીસે આ વાતની ઈન્કાર કર્યો. પોલીસની કાર્યવાહી પહેલા ઝહીર શેખનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ચૂક્યો છે.
ઝહીર શેખે અક્ષય નામના એક પોલીસ અધિકારીના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો
આ વીડિયો ઝહીર શેખના દીકરાએ રેકોર્ડ કર્યો છે. વીડિયોમાં કથિત રીતે પોલીસ કર્મચારીઓ કસ્ટડીમાં મારપીટ કરાયાનો આરોપ મૂકાયો છે. મૃતકે મોત પહેલા દાવો કર્યો કે, પોલીસે તેની સાથે મારપીટ કરી, દાઢી ખેંચી, પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર લાત મારી અને રૂપિયાની પણ માંગ કરી હતી. વીડિયોમાં ઝહીર શેખે અક્ષય નામના એક પોલીસ અધિકારીના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
પરિવારનો પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપ
પરિવાર અને સ્થાનિક લોકોનો આરોપ છે કે, ઝહીર શેખને કસ્ટડીમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો. સારવાર દરમિયાન તેઓએ અનેક પોલીસ કર્મચારીઓના નામ લીધા હતા. તેના બાદ તેમની તબિયત લથડી હતી, અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનુ મોત નિપજ્યું છે.
ઝહીર શેખનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ લોકોએ પારદર્શી તપાસની માંગ કરી છે. પરંતું બીજી તરફ અમદાવાદ પોલીસે કસ્ટડીમાં માર મરાયાના આરોપને નકારી કાઢ્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, ઝહીર શેખની તબિયત એ સમયે બગડી, જ્યારે તેને કસ્ટડીમાં વધુ માત્રામાં દવા ખાઈ લીધી હતી.