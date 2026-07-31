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અમદાવાદમાં 61 લોકો પાસે ₹1,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ: 360 ONE વેલ્થ રિપોર્ટ 2026માં ગૌતમ અદાણી ₹1.96 લાખ કરોડ સાથે પ્રથમ ક્રમે

Ahmedabad Richest People: ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર અમદાવાદ છે. અમદાવાદમાં સતત ધનવાનોની વસ્તી વધી રહી છે. 360 વન વેલ્થ રિપોર્ટ પ્રમાણે અમદાવાદમાં 1 હજાર કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા લોકોની સંખ્યા 61 પર પહોંચી ગઈ છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 31, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:08 AM IST
અમદાવાદમાં 61 લોકો પાસે ₹1,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ: 360 ONE વેલ્થ રિપોર્ટ 2026માં ગૌતમ અદાણી ₹1.96 લાખ કરોડ સાથે પ્રથમ ક્રમે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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અમદાવાદમાં 61 લોકો પાસે ₹1,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ: 360 ONE વેલ્થ રિપોર્ટ
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