/અમદાવાદમાં 61 લોકો પાસે ₹1,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ: 360 ONE વેલ્થ રિપોર્ટ 2026માં ગૌતમ અદાણી ₹1.96 લાખ કરોડ સાથે પ્રથમ ક્રમે

અમદાવાદ ગુજરાતનું સૌથી મોટું શહેર..... રાજ્યનું સતત ઝડપથી વિકસી રહેલું શહેર... અમદાવાદમાં અનેક ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો છે. અનેક ધનવાનો અમદાવાદમાં રહે છે. ક્રિસિલ ઈન્ટેલિજન્સની સાથે 360 ONE વેલ્ટ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026 રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. આ લિસ્ટમાં અમદાવાદમાં 61 લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ લોકો વિવિધ ઉદ્યોગો સાથે જોડાયેલા છે. આ રિપોર્ટમાં સૌથી પ્રથમ નામ ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીનું છે. ગૌતમ અદાણી 1.96 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે ગુજરાતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે.
અમદાવાદના ટોપ-10 ધનવાનો
અમદાવાદના ટોપ-10 ધનવાનોની વાત કરવામાં આવેતો અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના ગૌતમ અદાણી પ્રથમ સ્થાને છે. તેમની કુલ સંપત્તિ 1.96 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. જ્યારે બીજા સ્થાને રાજેશભાઈ અદાણી છે, જેમની સંપત્તિ 1.73 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. વિનોદભાઈ અદાણી પણ આ લિસ્ટમાં છે, જેમની કુલ સંપત્તિ 1.45 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. ગૌતમ અદાણીના પત્ની પ્રીતિ અદાણી 53447 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ધરાવે છે.
અમદાવાદમાં કુલ 61 લોકો પાસે 1 હજાર કરોડથી વધુની સંપત્તિ
અમદાવાદમાં વાત કરવામાં આવે તો કુલ 61 લોકો એવા છે જેની કુલ સંપત્તિ 1 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ લિસ્ટમાં અદાણી પરિવાર સિવાય ઝાયડસના પંકજ પટેલ, એસ્ટ્રલ, ટોરેન્ટ ગ્રુપ, ઈન્ટાસ ગ્રુપ, અરવિંદ ફેશન સહિત અનેક પરિવારોનો સમાવેશ થાય છે.
|રેન્ક (#)
|વ્યક્તિનું નામ
|કંપની / જૂથ
|કુલ સંપત્તિ (₹ કરોડ)
|કુલ સંપત્તિ ($ મિલિયન)
|ઉદ્યોગ / ક્ષેત્ર
|શહેર
|5
|ગૌતમભાઈ શાંતિલાલ અદાણી
|અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ
|₹196,179
|$20,986
|ઔદ્યોગિક સમૂહ
|અમદાવાદ
|6
|રાજેશભાઈ શાંતિલાલ અદાણી
|અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ
|₹173,582
|$18,569
|ઔદ્યોગિક સમૂહ
|અમદાવાદ
|8
|વિનોદભાઈ શાંતિલાલ અદાણી
|અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ
|₹145,582
|$15,574
|ઔદ્યોગિક સમૂહ
|અમદાવાદ
|24
|પ્રીતિ ગૌતમભાઈ અદાણી
|અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ
|₹53,447
|$5,718
|ઔદ્યોગિક સમૂહ
|અમદાવાદ
|59
|શાર્વિલ પંકજભાઈ પટેલ
|ઝાયડસ લાઈફસાયન્સિસ
|₹21,905
|$2,343
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|60
|પંકજ રમણભાઈ પટેલ
|ઝાયડસ લાઈફસાયન્સિસ
|₹21,905
|$2,343
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|61
|પ્રીતિબેન પંકજભાઈ પટેલ
|ઝાયડસ લાઈફસાયન્સિસ
|₹21,905
|$2,343
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|65
|ભદ્રેશ કાંતિલાલ શાહ
|એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ
|₹19,844
|$2,123
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|અમદાવાદ
|74
|સમીર ઉત્તમલાલ મહેતા
|ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹18,239
|$1,951
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|82
|સંદીપ પ્રવીણભાઈ એન્જિનિયર
|એસ્ટ્રલ
|₹16,991
|$1,818
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|અમદાવાદ
|107
|સુધીર ઉત્તમલાલ મહેતા
|ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹13,745
|$1,470
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|123
|બિંદીબેન ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹12,312
|$1,317
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|139
|પારુલ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹11,659
|$1,247
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|192
|બીના ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹8,897
|$952
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|194
|કરસનભાઈ ખોડીદાસ પટેલ
|નિરમા ગ્રુપ
|₹8,834
|$945
|ખાદ્ય અને FMCG
|અમદાવાદ
|223
|સંજયભાઈ શ્રેણિકભાઈ લાલભાઈ
|અરવિંદ ફેશન
|₹7,664
|$820
|ટેક્સટાઇલ અને કાપડ
|અમદાવાદ
|227
|અમિત ઇન્દુભૂષણ બક્ષી
|એરિસ લાઈફસાયન્સિસ
|₹7,570
|$810
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|232
|કુસુમબેન ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹7,226
|$773
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|319
|જાગૃતિ સંદીપ એન્જિનિયર
|એસ્ટ્રલ
|₹5,411
|$579
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|અમદાવાદ
|326
|બિનીશ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹5,335
|$571
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|364
|નિમીષ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹4,765
|$510
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|378
|પ્રકાશ એમ. સંઘવી
|રત્નામણિ મેટલ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ
|₹4,634
|$496
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|અમદાવાદ
|405
|જયંતી મિશ્રીમલ સંઘવી
|રત્નામણિ મેટલ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ
|₹4,291
|$459
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|અમદાવાદ
|410
|સપના સમીર મહેતા
|ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹4,234
|$453
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|411
|અનિતા સુધીર મહેતા
|ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹4,234
|$453
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|451
|શૈલ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹3,970
|$425
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|479
|હસમુખ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹3,785
|$405
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|480
|સંજય રમેશચંદ્ર શાહ
|પ્રુડન્ટ કોર્પોરેટ એડવાઈઝરી સર્વિસિસ
|₹3,779
|$404
|નાણાકીય સેવાઓ
|અમદાવાદ
|488
|રાકેશભાઈ કરસનભાઈ પટેલ
|નિરમા
|₹3,718
|$398
|ખાદ્ય અને FMCG
|અમદાવાદ
|541
|વિનોદ રણછોડભાઈ તંતી
|સુઝલોન એનર્જી
|₹3,359
|$359
|ઊર્જા સાધનો
|અમદાવાદ
|554
|મનીષ વિજયકુમાર ગુપ્તા
|ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટસ
|₹3,266
|$349
|ખાદ્ય અને FMCG
|અમદાવાદ
|588
|સુધીર વૈદ્ય
|કોનકોર્ડ બાયોટેક
|₹3,072
|$329
|રસાયણો
|અમદાવાદ
|642
|જીતેન્દ્ર ઉજામસી મામતોરા
|ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સ
|₹2,737
|$293
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|અમદાવાદ
|774
|વરુણ સુધીર મહેતા
|ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹2,247
|$240
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|775
|જીનલ સુધીર મહેતા
|ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹2,247
|$240
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|802
|અચલ અનિલ બેકરી
|સિમ્ફની
|₹2,174
|$233
|ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ
|અમદાવાદ
|831
|અંકુરભાઈ મહેતા
|કોરોના રેમેડીઝ
|₹2,094
|$224
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|832
|નીરવ કીર્તિ કુમાર મહેતા
|કોરોના રેમેડીઝ
|₹2,094
|$224
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|839
|રાકેશ રમણલાલ શાહ
|ડાયમંડ પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
|₹2,076
|$222
|ઊર્જા સાધનો
|અમદાવાદ
|854
|કીર્તિ કુમાર લક્ષ્મીદાસ મહેતા
|કોરોના રેમેડીઝ
|₹2,033
|$217
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|904
|કમલેશ ચીમનલાલ ગાંધી
|એમએએસ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ
|₹1,937
|$207
|નાણાકીય સેવાઓ
|અમદાવાદ
|908
|નીરવ મહેતા
|કોરોના રેમેડીઝ
|₹1,934
|$207
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|929
|રાંભબેન ઉકાભાઈ
|સુઝલોન એનર્જી
|₹1,879
|$201
|ઊર્જા સાધનો
|અમદાવાદ
|1047
|રૂચિ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹1,638
|$175
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|1049
|કોમલ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹1,637
|$175
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|1065
|કાનુભાઈ જીવતરામ ઠક્કર
|ગોકુલ એગ્રો રિસોર્સિસ
|₹1,602
|$171
|ખાદ્ય અને FMCG
|અમદાવાદ
|1099
|વિમલ પી. ખાંડવાળા
|કેઆઈએફએસ ફિનસ્ટોક
|₹1,536
|$164
|નાણાકીય સેવાઓ
|અમદાવાદ
|1131
|શેખર ગોવિંદભાઈ પટેલ
|ગણેશ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન
|₹1,476
|$158
|રિયલ એસ્ટેટ
|અમદાવાદ
|1165
|શ્વેતા કમલેશ ગાંધી
|એમએએસ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ
|₹1,431
|$153
|નાણાકીય સેવાઓ
|અમદાવાદ
|1186
|દીપકકુમાર ગોવિંદભાઈ પટેલ
|ગણેશ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન
|₹1,398
|$150
|રિયલ એસ્ટેટ
|અમદાવાદ
|1206
|પ્રતુલ કે. શ્રોફ
|ઈ-ઈન્ફોચિપ્સ
|₹1,364
|$146
|માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી
|અમદાવાદ
|1210
|પંકજ સિંહ
|લા રેનોન
|₹1,360
|$145
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|1216
|સ્વાતિ સિદ્ધાર્થ લાલભાઈ
|અરવિંદ ફેશન
|₹1,349
|$144
|ટેક્સટાઇલ અને કાપડ
|અમદાવાદ
|1251
|રૂપા અચલ બેકરી
|સિમ્ફની
|₹1,316
|$141
|ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ
|અમદાવાદ
|1335
|ઉર્મિશ ચૂડગર
|ઈન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|₹1,205
|$129
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|અમદાવાદ
|1357
|મંજુ વૈદ્ય
|કોનકોર્ડ બાયોટેક
|₹1,178
|$126
|રસાયણો
|અમદાવાદ
|1384
|મોહલ રાજીવભાઈ લાલભાઈ
|મેટર
|₹1,156
|$124
|ઓટોમોબાઈલ્સ
|અમદાવાદ
|1387
|હિમાંશુ જયંતીલાલ શાહ
|ડાયમંડ પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
|₹1,150
|$123
|ઊર્જા સાધનો
|અમદાવાદ
|1390
|જયેશ કુમાર કાનુભાઈ ઠક્કર
|ગોકુલ એગ્રો રિસોર્સિસ
|₹1,147
|$123
|ખાદ્ય અને FMCG
|અમદાવાદ
|1405
|સમવેગભાઈ અરવિંદભાઈ લાલભાઈ
|ધી અનૂપ એન્જિનિયરિંગ
|₹1,135
|$121
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ
|અમદાવાદ
|1526
|રવિ સંઘી
|સંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
|₹1,001
|$107
|બાંધકામ સામગ્રી
|અમદાવાદ
|કુલ (Total)
|₹872,870
|$93,375