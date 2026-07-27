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અમદાવાદમાં ફરી મેઘાની ધબધબાટી, વિદ્યાર્થીઓની સલામતી ધ્યાનમાં રાખી શાળા સંચાલકો માટે જરૂરી સૂચના

Ahmedabad Rains: અમદાવાદમાં વરસાદે રવિવારે થોડો પોરો  ખાધા બાદ સોમવારથી ફરીથી ધબધબાટી ચાલુ કરી છે. આજે પણ અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી તરફથી મહત્વની સૂચના પણ જાહેર કરાઈ છે. 

Published: Jul 27, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:23 AM IST
અમદાવાદમાં ફરી મેઘાની ધબધબાટી, વિદ્યાર્થીઓની સલામતી ધ્યાનમાં રાખી શાળા સંચાલકો માટે જરૂરી સૂચના
Image Credit: file photos with Ai Generated image

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