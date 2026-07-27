/અમદાવાદમાં ફરી મેઘાની ધબધબાટી, વિદ્યાર્થીઓની સલામતી ધ્યાનમાં રાખી શાળા સંચાલકો માટે જરૂરી સૂચના

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મેઘરાજાએ જોરદાર ધબધબાટી બોલાવી છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસની સરખામણીએ મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હતો તથા મોટાભાગના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટા પડ્યા હતા. પરંતુ આજે સોમવારે વહેલી સવારથી વળી પાછો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અમદાવાદના 21 વિસ્તારોમાં સીઝનનો 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. આગામી 3 દિવસ મધ્યમથી લઈને ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ બધા વચ્ચે અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી તરફથી વિદ્યાર્થીઓ અને શાળાઓને લઈને જરૂરી સૂચના અપાઈ છે.
અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી તરફથી સૂચના
એવું કહેવાયું છે કે અમદાવાદ શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં હાલમાં ભારે વરસાદ ચાલુ છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. જે શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ પહેલેથી જ હાજર થઈ ગયા હોય, તેવી શાળાઓના સંચાલકો અને આચાર્યોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે તેઓ સ્થાનિક પરિસ્થિતિનું તાત્કાલિક મૂલ્યાંકન કરે. જો વિદ્યાર્થીઓના ઘરે પરત જવાના માર્ગોમાં પાણી ભરાવાની, ટ્રાફિક અવરોધની અથવા અન્ય કોઈ જોખમજનક પરિસ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા જણાતી હોય, તો વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપીને તાત્કાલિક અને યોગ્ય નિર્ણય લે.
જો વિદ્યાર્થીઓને વહેલા રજા આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે, તો વાલીઓને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવે તથા વિદ્યાર્થીઓ સુરક્ષિત રીતે પોતાના ઘરે પહોંચે તેની પૂરતી કાળજી રાખવામાં આવે. કોઈપણ નિર્ણય એવી રીતે લેવામાં આવે કે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને અનાવશ્યક અગવડતા કે ગભરાટ ન થાય. દરેક વિસ્તારની પરિસ્થિતિ અલગ હોઈ શકે છે. તેથી શાળા સંચાલક સ્થાનિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ઝડપી, જવાબદારીપૂર્વક અને વિદ્યાર્થીઓના શ્રેષ્ઠ હિતમાં નિર્ણય લે. વિદ્યાર્થીઓની સલામતી સર્વોપરી છે.
3 કલાકમાં ભારે વરસાદની આગાહી
આગામી 3 કલાક માટે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બનાસકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ જિલ્લામાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. ગાજવીજ અને 41થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આ જિલ્લાઓમાં વીજળી પડવાની પણ મધ્યમ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે