/અમદાવાદને હવે મળશે નવા પોલીસ કમિશનર: રેસમાં છે આ નામો સૌથી આગળ, સોમવારે જી. એસ. મલિક સંભાળશે DGPનો ચાર્જ

Ahmedabad will get a new police commissioner: ગુજરાતના ગૃહ વિભાગમાં આગામી બે દિવસમાં મોટા ફેરફારો થવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેરને ટૂંક સમયમાં જ નવા પોલીસ કમિશનર (CP) મળવા જઈ રહ્યા છે. સચિવાલયના સૂત્રો તરફથી મળતી માહિતી અનુસાર, રાજ્ય સરકાર આગામી બે દિવસમાં જ અમદાવાદના નવા પોલીસ કમિશનરના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે. હાલના પોલીસ કમિશનર જી. એસ. મલિકની બઢતી બાદ ખાલી પડનારી આ પ્રતિષ્ઠિત જગ્યા માટે ઉચ્ચ આઈપીએસ (IPS) અધિકારીઓના નામોની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે.
પોલીસ કમિશનરની રેસમાં આ નામો સૌથી આગળ
અમદાવાદ જેવા સંવેદનશીલ અને મહત્વના શહેરના સુકાની પદ માટે રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ વ્યુહાત્મક નિર્ણય લેવા જઈ રહી છે. હાલમાં જે નામો સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે તેમાં અનુપમસિંહ ગહેલોત, મનોજ શશીધરણ, રાજીવ રંજન ભગત, રાજકુમાર પાંડિયન, નીરજા ગોટરું, પીયૂષ પટેલ જેવા નામનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ અધિકારીઓ પોતાનો બહોળો અનુભવ અને શાનદાર ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે, જેથી સરકાર કોના નામ પર પસંદગીનો કળશ ઢોળે છે તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.
જી. એસ. મલિક સોમવારે સંભાળશે DGP તરીકેનો પદભાર
અમદાવાદના વર્તમાન પોલીસ કમિશનર જી. એસ. મલિકની રાજ્યના પોલીસ વડા એટલે કે DGP (ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ) તરીકે નિમણૂક નક્કી થઈ ચૂકી છે. પરંતુ તેઓ કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે સીધો ચાર્જ નહીં છોડે. આગામી સોમવારે જી. એસ. મલિક અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર તરીકેનો પોતાનો ચાર્જ છોડશે. જોકે, તે પહેલાં નવનિયુક્ત પોલીસ કમિશનરને વિધિવત રીતે ચાર્જ સોંપવામાં આવશે. અમદાવાદનો ચાર્જ સોંપ્યા બાદ જ જી. એસ. મલિક વિધિસર રીતે DGP તરીકેનો નવો પદભાર સંભાળશે.
બે દિવસમાં થઈ શકે છે જાહેરાત
રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા આ અંગેની તમામ વહીવટી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. રવિવાર અથવા સોમવાર સુધીમાં સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડીને અમદાવાદના નવા કપ્તાનના નામ પરથી પડદો હટાવી દેવામાં આવશે. અમદાવાદ મહાનગરની સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થાની જવાબદારી હવે કયા સક્ષમ અધિકારીના ખભે આવે છે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.