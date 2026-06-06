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અમદાવાદને હવે મળશે નવા પોલીસ કમિશનર: રેસમાં છે આ નામો સૌથી આગળ, સોમવારે જી. એસ. મલિક સંભાળશે DGPનો ચાર્જ

Ahmedabad will get a new police commissioner: અમદાવાદને મળશે નવા પોલીસ કમિશનર. પોલીસ કમિશનર તરીકે વિવિધ નામો ચર્ચામાં. અનુપમ ગહેલોત,મનોજ શશીધરણ, રાજીવ રંજન ભગત, રાજકુમાર પાંડિયન , નીરજા ગોટરું અને પીયૂષ પટેલના નામો ચર્ચામાં છે. બે દિવસમાં નવા પોલીસ કમિશનરનું સરકાર નામ જાહેર કરી શકે છે. નવ નિયુક્ત અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને ચાર્જ સોંપ્યા બાદ જી એસ મલિક ડીજીપી તરીકેનો ચાર્જ લેશે.  

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 06, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:14 PM IST
અમદાવાદને હવે મળશે નવા પોલીસ કમિશનર: રેસમાં છે આ નામો સૌથી આગળ, સોમવારે જી. એસ. મલિક સંભાળશે DGPનો ચાર્જ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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