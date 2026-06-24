Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /પોલીસ ટ્રેકિંગથી બચવા અમદાવાદમાં ચાલી રહ્યો છે ટેલિગ્રામ-વોટ્સએપનો ખેલ! પોલીસે MPના ડ્રગ્સ નેટવર્કનો કર્યો પર્દાફાશ

પોલીસ ટ્રેકિંગથી બચવા અમદાવાદમાં ચાલી રહ્યો છે ટેલિગ્રામ-વોટ્સએપનો ખેલ! પોલીસે MPના ડ્રગ્સ નેટવર્કનો કર્યો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: અમદાવાદના યુવાનોને નશાની દુનિયામાં ધકેલવાના વધુ એક આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ રેકેટનો ઝોન-7 LCB પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. વાસણા વિસ્તારમાંથી મધ્યપ્રદેશના એક ડ્રગ પેડલરને હાઈ-ક્વોલિટી એમ.ડી  ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે ઝડપી લેવાયો છે. એમપીના મંદસૌરથી ઓપરેટ થતી આ સપ્લાય ચેઈન અમદાવાદમાં ડિલિવરી કરે તે પહેલા જ પોલીસે બાતમીના આધારે ઓપરેશન પાર પાડ્યું અને આરોપી સાથે એમડી ડ્રગ્સ કબ્જે કર્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:33 PM IST
પોલીસ ટ્રેકિંગથી બચવા અમદાવાદમાં ચાલી રહ્યો છે ટેલિગ્રામ-વોટ્સએપનો ખેલ! પોલીસે MPના ડ્રગ્સ નેટવર્કનો કર્યો પર્દાફાશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આવી હિંમત ક્યાંથી આવે? મંગેતરને ખીણમાં ધકેલ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં સિયાએ કરી હતી આ
Lohagad Fort1 hr ago
2
અમદાવાદ સુભાષબ્રિજ સમાચાર1 hr ago
3
Ireland vs India1 hr ago
4
heart disease risk1 hr ago
5
kim jong un warning1 hr ago