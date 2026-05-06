/સંઘર્ષના પૈડા પર સફળતાની સવારી: રિક્ષાચાલકની દીકરી જીયા પ્રજાપતિ 93% મેળવી શાળામાં પ્રથમ સ્થાન

Ahmedabad News: કહેવાય છે કે 'અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી', આ ઉક્તિને એક રિક્ષાચાલકની દીકરી જીયા પ્રજાપતિએ સાર્થક કરી બતાવી છે. આજના જમાનામાં પણ સાધન-સગવડોના અભાવ અને આર્થિક ખેંચતાણ વચ્ચે પણ જીયાએ પોતાની મહેનતથી ઝળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.
પિતાનો સંઘર્ષ અને દીકરીનો સંકલ્પ
જીયાના પિતા શૈલેષભાઈ પ્રજાપતિ રિક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ક્યારેક મુસાફરોની ભીડ હોય તો કમાણી સારી થાય, પણ ક્યારેક તો રિક્ષામાં ગેસ પુરાવવાના પૈસા પણ માંડ નીકળતા. પિતાની આ હાલત અને તેમનો સંઘર્ષ જોઈ જીયાએ નાનપણથી જ નક્કી કરી લીધું હતું કે તે ભણી-ગણીને પિતાનું નામ રોશન કરશે. તેનું એક જ સપનું છે "આઈ.એ.એસ. (IAS) બનીને પિતાને પ્લેનમાં બેસાડવા."
સફળતાનું સુત્ર: સખત પરિશ્રમ અને શિસ્ત
ત્રણ ભાઈ-બહેનોમાં સૌથી તેજસ્વી એવી જીયા પોતાની સફળતાનો શ્રેય તેના માતા-પિતા, પરિવાર અને શિક્ષકોને આપે છે. તેની દિનચર્યા કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માટે પ્રેરણારૂપ છે. રોજ શાળા અને ટ્યુશનનું કામ રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી પૂર્ણ કરવું. માત્ર થોડા કલાકોની ઊંઘ લઈ ફરી રાત્રે 2 વાગ્યે ઉઠીને વાંચવા બેસી જવું. સતત પુનરાવર્તન અને એકાગ્રતા સાથે અભ્યાસ કરવો.
હાર ન માની અને ફરી બેઠી થઈ
જીયાની આ સફર એટલી સરળ પણ નહોતી. બીજા સેમેસ્ટરમાં જ્યારે તેનો વર્ગમાં બીજો નંબર આવ્યો, ત્યારે તે નિરાશ (Demotivate) થઈ ગઈ હતી. પરંતુ, તેના શિક્ષકોએ તેને હિંમત આપી અને વડીલોએ પીઠબળ પૂરું પાડ્યું. આ સપોર્ટને કારણે જ તે ફરી બેઠી થઈ અને બોર્ડની પરીક્ષામાં શાળામાં પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કર્યો.
ભવિષ્યનું લક્ષ્ય: UPSC પાસ કરી દેશસેવા કરવી
જીયા માત્ર પોતાના પરિવાર માટે જ નહીં, પણ દેશ માટે કંઈક કરવા માંગે છે. તે UPSC પાસ કરી સિવિલ સર્વિસમાં જોડાવા માંગે છે. તેનું કહેવું છે કે મારે એવી પોલિસીઓ બનાવવી છે જેનાથી દેશની અન્ય દીકરીઓ, જેમને આગળ વધવા માટે મદદની જરૂર છે, તેમને પ્રોત્સાહન મળે. હું ભારતનું નામ રોશન કરવા માંગુ છું." જીયાની આ કહાની સાબિત કરે છે કે જો મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય હોય, તો ગરીબી ક્યારેય સફળતાના આડે આવતી નથી.