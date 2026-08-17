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અમદાવાદના લાલનો વિશ્વમાં ડંકો: બારેજાના પાર્થ પટેલે 19024 ફૂટ ઊંચા ઉમલિંગ લા પાસ પર બુલેટ દોડાવી ગિનીઝ રેકોર્ડ બનાવ્યો

અમદાવાદના બારેજાના પાર્થ પટેલે રચ્યો ઈતિહાસ રચ્યો છે. તે બુલેટ પર 19,024 ફૂટ ઊંચા ઉમલિંગ લા પાસ પર પહોંચ્યા હતો. વિશ્વના સૌથી ઊંચા મોટરેબલ રોડ પર સફળ બાઈક અભિયાન પાર્થ પટેલે પૂર્ણ કર્યું છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:52 PM IST
અમદાવાદના લાલનો વિશ્વમાં ડંકો: બારેજાના પાર્થ પટેલે 19024 ફૂટ ઊંચા ઉમલિંગ લા પાસ પર બુલેટ દોડાવી ગિનીઝ રેકોર્ડ બનાવ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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