/અમદાવાદના લાલનો વિશ્વમાં ડંકો: બારેજાના પાર્થ પટેલે 19024 ફૂટ ઊંચા ઉમલિંગ લા પાસ પર બુલેટ દોડાવી ગિનીઝ રેકોર્ડ બનાવ્યો

અમદાવાદના બારેજાના પાર્થ પટેલ નામના યુવકે અનોખી સિદ્ધિ મેળવી છે. પાર્થ પટેલે વિશ્વના સૌથી ઊંચા મોટરેબલ રોડ પર સફળ બાઇક અભિયાન પૂર્ણ કર્યું છે. બારેજાનો પાર્થ પટેલ બુલેટ પર 19024 ફૂટ ઊંચા ઉમલિંગ લા પાસ પર પહોંચ્યો હતો. આ યુવકે અનોખી સિદ્ધિ મેળવી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. આ સાથે ઉમલિંગ લા સર કરી પાર્થ પટેલે મેળવ્યો ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે.
અમદાવાદના બારેજાના પાર્થ પટેલે બુલેટ મોટરસાઇકલ પર સૌથી ઊંચા મોટરેબલ રોડ ઉમલિંગ લા પાસ સુધી સફળ બાઈક અભિયાન પૂર્ણ કર્યું. દરિયાઈ સપાટીથી 19024 ફૂટ (5799 મીટર) ની ઊંચાઈ પર આવેલા વિશ્વના સૌથી ઊંચા માર્ગ 'ઉમલિંગ લા પાસ' પર સફળતાપૂર્વક પહોંચીને સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
ઉમલિંગ લા પાસ પૂર્વી લદ્દાખ ક્ષેત્રમાં આવેલો છે અને તેને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો વાહન વ્યવહાર યોગ્ય રસ્તો ગણવામાં આવે છે. આ માર્ગ ભારત-ચીન સરહદ નજીક ચિસુમલે અને ડેમચોક ગામોને જોડે છે. સીમા સડક સંગઠન (બોર્ડર રોડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન) દ્વારા 'પ્રોજેક્ટ હિમાંક' હેઠળ તેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.
16 નવેમ્બર ૨૦૨૧ ના રોજ ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ દ્વારા આ માર્ગને વિશ્વના સૌથી ઊંચા સડક માર્ગ તરીકે સત્તાવાર માન્યતા આપવામાં આવી હતી.આ પડકારજનક વાતાવરણમાં બુલેટ બાઇક પર આ સર્વોચ્ચ સડક માર્ગ પર પહોંચવા બદલ પાર્થ પટેલને ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સનું વિશિષ્ટ પ્રમાણપત્ર મળ્યું છે.