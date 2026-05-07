/ફિલ્મી ગીત સાથે બિયરના ઘૂંટડા ભરતા અમદાવાદી કપલની રીલ્સથી ખળભળાટ, તપાસમાં ચોંકાવનારું કારણ

Ahmedabad News: શહેરમાં સોશિયલ મીડિયા પર રીલ્સ બનાવવાનો ક્રેઝ ક્યારેક મુસીબત નોતરી શકે છે, તેનો તાજો કિસ્સો અમદાવાદના સરદારનગર વિસ્તારમાં જોવા મળ્યો છે. અહીં એક દંપતીનો ફ્લેટના ધાબા પર બેસીને ફિલ્મી ગીતો સાથે બિયર પીતા હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. આ મામલો પોલીસ સુધી પહોંચતા સરદારનગર પોલીસે તાત્કાલિક તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે એક દંપતી પોતાના ફ્લેટના ધાબા પર બેઠું છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં ફિલ્મી ગીતો વાગી રહ્યા છે અને પતિ બિયરના ઘૂંટડા ભરી રહ્યો છે. આ વીડિયો વાયરલ થતાં જ સોશિયલ મીડિયા પર અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ જાગી હતી, જેના પગલે સરદારનગર પોલીસે વીડિયોના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે લોકેશન ટ્રેસ કરીને કુબેરનગર વિસ્તારમાં આવેલા કૈલાસ શિવાલિયા ફ્લેટમાં તપાસ હાથ ધરી હતી.
પોલીસ તપાસમાં થયેલા ખુલાસા
સરદારનગર પોલીસે જ્યારે દંપતીની પૂછપરછ કરી અને તેમના નિવેદન નોંધ્યા હતી, ત્યારે હકીકત કંઈક અલગ જ બહાર આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ વાયરલ વીડિયો હાલનો નથી, પરંતુ લગભગ એક વર્ષ જૂનો એટલે કે જૂન 2024માં ઉતારવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ગઈકાલે અમદાવાદમાં થયેલા વરસાદ બાદ કોઈ અજાણી સોશિયલ મીડિયા આઈડી પરથી આ વીડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે અંગત અદાવત રાખનાર કોઈ વ્યક્તિએ દંપતીને બદનામ કરવાના ઈરાદે આ જૂનો વીડિયો વાયરલ કર્યો હોઈ શકે છે.
પોલીસની કાર્યવાહી
વીડિયો સામે આવ્યા બાદ પોલીસે દંપતીના ઘરે તપાસ કરી હતી અને તેમના નિવેદનો નોંધવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. હાલમાં પોલીસ એ બાબતની પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ વીડિયો કયા પ્લેટફોર્મ પરથી અને કોના દ્વારા વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે.