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અમદાવાદ હવે મુંબઈને ટક્કર મારશે! વધી જશે મકાનોના ભાવ! આ વિસ્તારમાં 41 માળની ગગનચુંબી બિલ્ડિંગોને મંજૂરી

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા સાયન્સ સિટીની સ્કાયલાઈન બદલાશે. એએમસી દ્વારા 41 માળની ગગનચુંબી બિલ્ડિંગોને મંજૂરી અપાઈ છે. આવનારા સમયમાં કોમનવેલ્થ અને ઓલિમ્પિક ગેમ્સ માટે સૌથી પોશ વિસ્તાર ‘સ્કાય-સ્ક્રેપર્સ' ઈન્ફાસ્ટ્રક્ચરથી સજ્જ થશે. AMCએ સાયન્સ સિટીથી હેબતપુર રોડ ઉપર ૧૪૯.૯૫ મીટરની રેકોર્ડબ્રેક ઊંચાઈ ધરાવતી બિલ્ડિંગની મંજૂરી આપી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:39 AM IST
અમદાવાદ હવે મુંબઈને ટક્કર મારશે! વધી જશે મકાનોના ભાવ! આ વિસ્તારમાં 41 માળની ગગનચુંબી બિલ્ડિંગોને મંજૂરી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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