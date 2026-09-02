/GTUની કોલેજોમાં બે વર્ષમાં 4,227 બેઠકો સરેન્ડર: AIના ખતરા વચ્ચે કમ્પ્યુટર-IT ક્ષેત્રે સૌથી મોટો ફટકો

AI... હવે માત્ર ટેક્નોલોજી નથી... પરંતુ એન્જિનિયરિંગના ભવિષ્યનો સૌથી મોટો સવાલ બની ગયો છે. ગુજરાતમાં એન્જિનિયરિંગની અનેક બ્રાન્ચમાં વિદ્યાર્થીઓનો રસ ઘટી રહ્યો છે. GTU સાથે સંકળાયેલી કોલેજોમાં માત્ર બે વર્ષમાં 4,227 બેઠકો સરેન્ડર થઈ છે. સૌથી મોટો ફટકો કમ્પ્યુટર અને IT જેવી બ્રાન્ચને પડ્યો છે. આખરે આ બદલાવ પાછળનું કારણ શું છે?...અને શું AI ખરેખર એન્જિનિયરોની નોકરીઓ માટે ખતરો બની રહ્યું છે?...જોઈએ આ અહેવાલ...
એક સમય હતો જ્યારે કમ્પ્યુટર અને ITમાં એડમિશન મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ભારે સ્પર્ધા જોવા મળતી હતી... પરંતુ હવે સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. GTU સાથે જોડાયેલી કોલેજોમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં ડિગ્રી, ડિપ્લોમા અને PG કોર્સની કુલ 4,227 બેઠકો સરેન્ડર થઈ ગઈ છે. કમ્પ્યુટર અને ITની 1,608, સિવિલની 600, ઇલેક્ટ્રિકલની 570, મિકેનિકલની 525, ઓટોમોબાઇલની 255 અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશનની 180 બેઠકો સરેન્ડર થઈ છે...
કેટલી બેઠકો ઘટી?
કમ્પ્યુટર અને ITની 1,608
સિવિલની 600
ઇલેક્ટ્રિકલની 570
મિકેનિકલની 525
ઓટોમોબાઇલની 255
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશનની 180
સૌથી મોટો ઘટાડો કમ્પ્યુટર અને ITમાં નોંધાયો છે. કારણ માત્ર બેઠકો ઘટવાનું નથી... પરંતુ AIના વધતા પ્રભાવથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ બંનેમાં અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે. હવે માત્ર ડિગ્રી પૂરતી નથી... AI, ડેટા સાયન્સ, સાયબર સિક્યુરિટી અને નવી ટેક્નોલોજીનું કૌશલ્ય પણ જરૂરી બની ગયું છે.
AI, ડેટા સાયન્સ, સાયબર સિક્યુરિટી
નવી ટેક્નોલોજીનું કૌશલ્ય જરૂરી બની ગયું છે
ઇન્ડસ્ટ્રીને જોઈએ તે સ્કિલ્સ ક્યાંથી મળશે?
મુશ્કેલી એ પણ છે કે અનેક વિદ્યાર્થીઓએ જે અભ્યાસક્રમ ભણ્યો છે તેમાં AIનો પૂરતો સમાવેશ જ નથી. કોલેજમાંથી ડિગ્રી તો મળશે... પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રીને જોઈએ તે સ્કિલ્સ ક્યાંથી મળશે?...વિદ્યાર્થીઓ હવે અભ્યાસક્રમમાં AIને અલગ વિષય તરીકે સામેલ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
ચાર વર્ષનો અભ્યાસ કર્યા બાદ નોકરી મળશે કે નહીં?
બીજી તરફ AI અને ઓટોમેશનને કારણે પરંપરાગત IT નોકરીઓનું સ્વરૂપ પણ બદલાઈ રહ્યું છે. અનેક કંપનીઓ ઓછા કર્મચારીઓ સાથે વધુ કામ કરી રહી છે. જેના કારણે સૌથી મોટો પ્રશ્ન હવે પ્લેસમેન્ટનો બની ગયો છે. ચાર વર્ષનો અભ્યાસ કર્યા બાદ નોકરી મળશે કે નહીં... અને મળશે તો કઈ સ્કિલ્સના આધારે?
આ માત્ર બેઠકો ઘટવાનો આંકડો નથી... પરંતુ એન્જિનિયરિંગ શિક્ષણમાં બદલાતા ટ્રેન્ડનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. હવે સમય માત્ર ડિગ્રીનો નહીં... પરંતુ સ્કિલ્સનો છે. જો કોલેજો અને અભ્યાસક્રમ સમયસર બદલાશે નહીં... તો ભવિષ્યમાં આ ખાલી બેઠકો કરતાં પણ મોટો પડકાર ખાલી કારકિર્દીનો બની શકે છે.