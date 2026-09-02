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GTUની કોલેજોમાં બે વર્ષમાં 4,227 બેઠકો સરેન્ડર: AIના ખતરા વચ્ચે કમ્પ્યુટર-IT ક્ષેત્રે સૌથી મોટો ફટકો

ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીની દુનિયા સતત બદલાઈ રહી છે, AI એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સની અસર દરેક જગ્યાએ થઈ રહી છે. હવે એન્જિનિયરિંગના અભ્યાસમાં પણ તેની અસર પડી છે. ગુજરાત ટેક્નોલોજી યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલી ોલેજોમાં માત્ર બે વર્ષમાં 4227 બેઠકો સરેન્ડર થઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:17 PM IST
GTUની કોલેજોમાં બે વર્ષમાં 4,227 બેઠકો સરેન્ડર: AIના ખતરા વચ્ચે કમ્પ્યુટર-IT ક્ષેત્રે સૌથી મોટો ફટકો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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