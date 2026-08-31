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એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, ટિશ્યુ પેપર પર બોમ્બની મળી ધમકી; તમામ મુસાફરોના હેન્ડ રાઇટિંગ ચકાસાશે

Air India Flight Emergency Landing: સાઉદી અરેબિયાના દમામથી દિલ્હી જઈ રહેલી એર ઈન્ડિયાની એક ફ્લાઇટને સોમવારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર બોમ્બ હોવાની ધમકી મળ્યા બાદ ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવી પડી હતી. આ ફ્લાઇટમાં એક ક્રૂ મેમ્બરને વિમાનના શૌચાલયમાંથી ટીશ્યુ પેપરનો ટુકડો મળ્યો જેના પર અંગ્રેજીમાં 'બોમ્બ' શબ્દ લખેલો હતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 31, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:42 PM IST
એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, ટિશ્યુ પેપર પર બોમ્બની મળી ધમકી; તમામ મુસાફરોના હેન્ડ રાઇટિંગ ચકાસાશે

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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