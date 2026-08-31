/એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, ટિશ્યુ પેપર પર બોમ્બની મળી ધમકી; તમામ મુસાફરોના હેન્ડ રાઇટિંગ ચકાસાશે

Air India Flight Emergency Landing: સાઉદી અરેબિયાના દમામથી નવી દિલ્હી જઈ રહેલી એર ઇન્ડિયાની એક ફ્લાઈટનું સોમવારે (31 ઓગસ્ટ 2026) અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, આ ફ્લાઇટને એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) દ્વારા બોમ્બની ધમકી મળ્યા બાદ અમદાવાદમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવી છે. પ્રારંભિક માહિતી મુજબ, ફ્લાઇટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી એક ટિશ્યુ પેપર પર લખેલી મળી હતી. હાલમાં સુરક્ષિત લેન્ડિંગ બાદ તમામ મુસાફરોને વિમાનમાંથી બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે. બોમ્બ સ્કવોડની ટીમ તપાસમાં જોડાઈ ગઈ છે.
એર ઈન્ડિયા ફ્લાઈટનું અમદાવાદમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ
સુરક્ષા પ્રોટોકોલ મુજબ, પાયલોટે નજીકના અમદાવાદ એરપોર્ટનો સંપર્ક કરીને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગની મંજૂરી માંગી હતી. સંદેશ મળતાની સાથે જ અમદાવાદ એરપોર્ટે તમામ ઇમરજન્સી સેવાઓને સક્રિય કરી દીધી હતી અને સાંજે 4:30 વાગ્યાની આસપાસ સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. તેમાં 32 મુસાફરો સવાર હતા. લેન્ડિંગ બાદ તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારવામાં આવ્યા અને ટર્મિનલ 2 પર લઈ જવામાં આવ્યા.
વિમાનને એક અલગ વિસ્તારમાં ખસેડવામાં આવ્યું, જ્યાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ કેબિન, સીટો, કાર્ગો અને મુસાફરોના સામાનની તપાસ કરી. પ્રારંભિક તપાસમાં વિમાનમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ કે વિસ્ફોટકો મળ્યા નથી. જો કે, તપાસમાં વિમાનમાંથી કોઈ શંકાસ્પદ કે વિસ્ફોટક સામગ્રી મળી ન હતી. હાલમાં, સુરક્ષા એજન્સીઓ આ બાબતની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે કે આ ધમકીભરેલી ચિઠ્ઠી કોણે અને કયા હેતુથી છોડી હતી.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન PIનું નિવેદન
એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઈટ IX170માં ટીશ્યુ પેપરનો ટુકડો મળ્યો જેના પર અંગ્રેજીમાં 'બોમ્બ' શબ્દ લખેલો હતો. એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઈટને બોમ્બની ધમકી મળ્યા બાદ તેનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનના PI એ.ડી. ચાવડા નિવેદન આપ્યું છે. PI એ.ડી. ચાવડા જણાવ્યું કે, પ્લેનના વોશરૂમાં ક્રૂ મેમ્બરને કાગળ મળી આવ્યો હતો. જેના પર અંગ્રેજીમાં 'બોમ્બ' શબ્દ લખેલો હતો.
મુસાફરોના હેન્ડ રાઇટિંગ તપાસવામાં આવશે
PI એ.ડી. ચાવડા વધુમાં જણાવ્યું કે, ફ્લાઇટ સાઉદીના દમામથી દિલ્લી જઈ રહી હતી. ફ્લાઈટમાં 32 મુસાફરો અને 6 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા, જેઓને એરપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. આ પ્લેન 160 મુસાફરોની ક્ષમતાવાળું છે. એરપોર્ટ પરિસરમાં પ્લેનની વિસ્તૃત તપાસ કરવામાં આવી છે, હજી સુધી કોઇ વાંધાજનક વસ્તુ મળ્યું નથી. ક્રૂ મેમ્બરને ટિશ્યૂ પેપર પર ધમકી મળતા અહીંયા ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. લખાણની તપાસ કરવા તમામ મુસાફરોના હેન્ડ રાઇટિંગ તપાસવામાં આવશે.
બોમ્બની ધમકીની માહિતી મળતાની સાથે જ મુસાફરો અને ક્રૂમાં ચિંતા વધી ગઈ હતી. એરપોર્ટ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ વધારી દેવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટની તપાસ કરતા અને જરૂરી સુરક્ષા તપાસ કરવામાં આવી હતી. આવા મામલાઓમાં ફ્લાઇટને સામાન્ય ઓપરેશનમાંથી હટાવીને અલગ જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે, જેથી સુરક્ષા એજન્સીઓ સંપૂર્ણ તપાસ કરી શકે. અગાઉ પણ ભારતની ફ્લાઇટોમાં વોશરૂમમાંથી બોમ્બની ધમકીવાળી ચિઠ્ઠીઓ મળવાના કિસ્સા સામે આવી ચૂક્યા છે. મે 2024માં દિલ્હી-વડોદરા એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટના વોશરૂમમાં ટિશ્યુ પેપર પર ‘બોમ્બ’ લખેલું હોવાથી હડકંપ મચી ગયો હતો, પરંતુ તપાસમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી ન હતી.