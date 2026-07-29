/એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના પર કેન્દ્ર સરકારનો મોટો ખુલાસો: ફ્યુઅલ કંટ્રોલ સ્વિચમાં નહોતી કોઈ ખામી

Air India Plane Crash Investigation: અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ કરતા વધુ સમય થઈ ગયો છે. મામલાની તપાસને લઈને સરકારે સંસદમાં જણાવ્યું કે તપાસ છેલ્લા તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. આ સિવાય તે પણ જણાવવામાં આવ્યું કે તપાસમાં એરક્રાફ્ટની ફ્યૂલ કંટ્રોલ સ્વિચ લોકિંગ મેકેનિઝમમાં કોઈ મોટી ગડબડી મળી નથી. વિમાનના થ્રસ્ટ કંટ્રોલ મોડ્યૂલની ઊંડી તપાસ અમેરિકાના સિએટલમાં ચાલી રહી છે. હજુ તેનો રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે.
રાજ્યસભામાં વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને સિવિલ એવિએશન મંત્રી મુરલીધર મોહોલે જણાવ્યું કે વિમાનના એડવાન્સ ટેસ્ટિંગમાં ફ્યૂલ કંટ્રોલ સ્વિચ લોકિંગ મેકેનિઝ્મમાં કોઈ ખરાબી જોવા મળી નથી.
અંતિમ અહેવાલમાં વિલંબને નકારી કાઢ્યો
સરકારે તે વાતને પણ નકારી કે અકસ્માત તપાસ બ્યુરો (AAIB) એ AI-171દુર્ઘટના પર પોતાના ફાઇનલ રિપોર્ટમાં વિલંબ કર્યો છે. સરકારે કહ્યું કે મેજર એવિએશન અકસ્માતની તપાસ જટિલ હોય છે અને નવા પુરાવા સામે આવવા પર તેમાં ફેરફાર થતો રહે છે, જે માટે નિષ્કર્ષ કાઢતા પહેલા વિગતવાર ટેક્નિકલ એનાલિસિસની જરૂર હોય છે. સરકારે કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલ પ્રમાણે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને યાત્રિકોની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.
તપાસ પુર્ણ થયા બાદ સામે આવશે નિષ્કર્ષ
સરકાર તરફથી વિમાન દુર્ઘટનાના કારણને લઈને કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવ્યું નથી. તો સરકારે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલટના વ્યવહારને લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયામાં કરવામાં આવી રહેલા દાવા પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. પરંતુ તે જરૂર કહ્યું છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ તમામ નિષ્કર્ષ સામે આવશે. મહત્વનું છે કે આ દુર્ઘટનાનો ફાઇનલ રિપોર્ટ AAIB પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જારી કરશે.
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ગુપ્ત રાખો જાણકારી
મહત્વનું છે કે એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI171, એક બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઈનર પાછલા વર્ષે 12 જૂન 2025ના અમદાવાદથી ઉડાન ભર્યા બાદ અકસ્માતનો ભોગ બન્યું હતું. વિમાન એક બીજે મેડિકલ કોલેજની હોસ્ટેલ સાથે ટકરાયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં 260 લોકોના મોત થયા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ આ મામલાની સુનાવણી થઈ છે. કોર્ટે પાછલા વર્ષે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ક્રેશની તમામ જાણકારી ગુપ્ત રહેવી જોઈએ. અદાલતે કહ્યું હતું કે જાણકારી ટુકડામાં લીક કરવાને બદલે તાર્કિક નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચવા સુધી સીક્રેટ બનાવી રાખવી જોઈએ.