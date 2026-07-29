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એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના પર કેન્દ્ર સરકારનો મોટો ખુલાસો: ફ્યુઅલ કંટ્રોલ સ્વિચમાં નહોતી કોઈ ખામી

Air India Plane Crash Probe: એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને ચાલી રહેલી તપાસ વચ્ચે વધુ એક ખુલાસો થયો છે. કેન્દ્ર સરકારનું કહેવું છે કે એરક્રાફ્ટના ફ્યૂલ કંટ્રોલ સ્વિચ કોલિંગ મેકેનિઝમમાં કોઈ ખામી નહોતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:42 PM IST
એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના પર કેન્દ્ર સરકારનો મોટો ખુલાસો: ફ્યુઅલ કંટ્રોલ સ્વિચમાં નહોતી કોઈ ખામી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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