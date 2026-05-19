/ગુજરાતમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ: એકલા અમદાવાદમાં જ 53 હજારથી વધુ બાળકોએ સ્કૂલ છોડી દીધી!

Drop out Ratio in Gujarat : ગુજરાતમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ: એકલા અમદાવાદ જિલ્લામાં જ 53 હજારથી વધુ બાળકોએ સ્કૂલ છોડી દીધી! નીતિ આયોગના રિપોર્ટ મુજબ દેશમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હજુ પણ ઊંચો છે, જ્યારે અમદાવાદ જિલ્લામાં હાથ ધરાયેલા સર્વેમાં ચોંકાવનારો આંકડો સામે આવ્યો. સર્વેક્ષણ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે 14 હજારથી વધુ બાળકોના વાલીઓએ જ પોતાના બાળકોને આગળ અભ્યાસ કરાવવા માટે સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો.
Drop out Ratio in Gujarat : ગુજરાત મોડેલ અને શિક્ષણના મોટા-મોટા દાવાઓ વચ્ચે એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને ચિંતાજનક અહેવાલ સામે આવ્યો છે. દેશના આર્થિક અને શૈક્ષણિક નકશા પર અગ્રેસર ગણાતા અમદાવાદ જિલ્લામાં જ શિક્ષણનું સ્તર ચિંતાજનક મોડ પર આવીને ઊભું રહ્યું છે. તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલા એક આંતરિક સર્વેક્ષણમાં બહાર આવ્યું છે કે એકલા અમદાવાદ જિલ્લામાં જ 53 હજારથી વધુ બાળકોએ શાળા છોડી દીધી છે (સ્કૂલ ડ્રોપઆઉટ). ડિજિટલ ઈન્ડિયા અને સુપરફાસ્ટ પ્રોગ્રેસના જમાનામાં આ આંકડો આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને સામાજિક માનસિકતા સામે મોટા સવાલો ઊભા કરે છે.
નીતિ આયોગના રિપોર્ટમાં પણ લાલબત્તી
આ સમસ્યા માત્ર સ્થાનિક સ્તરે જ નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ એટલી જ ગંભીર છે. નીતિ આયોગના તાજેતરના રિપોર્ટ મુજબ, દેશમાં સ્કૂલ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હજુ પણ ઘણો ઊંચો છે.** સરકાર દ્વારા 'બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો' અને 'સર્વ શિક્ષા અભિયાન' જેવી અબજો રૂપિયાની યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી હોવા છતાં, ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી કંઈક અલગ જ વાર્તા કહી રહી છે. નીતિ આયોગના આ ચિંતાજનક અહેવાલ વચ્ચે જ અમદાવાદ જિલ્લાના આ ચોંકાવનારા આંકડાએ શિક્ષણ વિભાગની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે.
સર્વેના મુખ્ય અને ચોંકાવનારા આંકડા
માત્ર અમદાવાદ જિલ્લામાં જ 53,000 થી વધુ બાળકો શાળાએ જતા બંધ થયા. 14,000 થી વધુ બાળકોના વાલીઓએ પોતાના સંતાનોને આગળ ભણાવવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ અધવચ્ચે જ છોડી દેનારાઓમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના બાળકોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે.
વાલીઓનો ભણાવવાનો સ્પષ્ટ ઈનકાર, સૌથી મોટો આંચકો
આ સર્વેક્ષણ દરમિયાન જે સૌથી વધુ આંચકાજનક બાબત સામે આવી છે તે એ છે કે, 14 હજારથી વધુ બાળકોના વાલીઓએ પોતાના બાળકોને આગળ અભ્યાસ કરાવવા માટે સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો.** જ્યારે સર્વે કરનારી ટીમે આ વાલીઓનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે તેમના તરફથી મળેલા જવાબો આંખો ઉઘાડનારા હતા.
શા માટે વાલીઓ બાળકોને ભણાવવા નથી માંગતા?
મોંઘા થતા જતા શિક્ષણ અને ઘર ચલાવવા માટે બાળકોની મજૂરી કે કમાણી પર નિર્ભરતા. શિક્ષણ મેળવ્યા પછી પણ નોકરી ન મળવાનો ડર અથવા ડિગ્રીની કોઈ કિંમત ન હોવાની માનસિકતા. નાની ઉંમરે જ ભાઈ-બહેનોને સાચવવાની કે ઘરકામમાં મદદ કરવાની મજબૂરી (ખાસ કરીને બાળકીઓ માટે).
ભવિષ્ય માટે ખતરાની ઘંટડી
કોઈપણ રાજ્ય કે દેશનું ભવિષ્ય તેના ક્લાસરૂમમાં ઘડાતું હોય છે. જો દેશના સૌથી પ્રગતિશીલ રાજ્યોમાંના એક એવા ગુજરાતના મેગા સિટી અમદાવાદમાં જ 53 હજાર બાળકો શાળા બહાર થઈ જતા હોય, તો તે ભવિષ્યના 'અશિક્ષિત અને બિનકુશળ (Unskilled) ભારતના નિર્માણ' તરફ ઈશારો કરે છે. આ બાળકો મોટો થઈને બાળમજૂરી અથવા અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ ધકેલાય તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. આ સ્થિતિ માત્ર સરકાર કે શિક્ષણ વિભાગ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય છે. માત્ર કાગળ પર યોજનાઓ બનાવવાને બદલે ડ્રોપઆઉટ થતા બાળકોના ઘરે જઈને કાઉન્સેલિંગ કરવું જરૂરી છે. જે વાલીઓ ગરીબીના કારણે બાળકોને નથી ભણાવી શકતા, તેમને વિશેષ શિષ્યવૃત્તિ કે આર્થિક પેકેજ મળવું જોઈએ. શિક્ષણ એ બોજ નહીં પણ ભવિષ્ય સુધારવાનું હથિયાર છે, તે બાબત વાલીઓને ગળે ઉતારવી પડશે.