/ગુજરાતમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ: એકલા અમદાવાદમાં જ 53 હજારથી વધુ બાળકોએ સ્કૂલ છોડી દીધી!

Drop out Ratio in Gujarat : ગુજરાતમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ: એકલા અમદાવાદ જિલ્લામાં જ 53 હજારથી વધુ બાળકોએ સ્કૂલ છોડી દીધી! નીતિ આયોગના રિપોર્ટ મુજબ દેશમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હજુ પણ ઊંચો છે, જ્યારે અમદાવાદ જિલ્લામાં હાથ ધરાયેલા સર્વેમાં ચોંકાવનારો આંકડો સામે આવ્યો. સર્વેક્ષણ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે 14 હજારથી વધુ બાળકોના વાલીઓએ જ પોતાના બાળકોને આગળ અભ્યાસ કરાવવા માટે સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 19, 2026, 10:04 AM IST|Updated: May 19, 2026, 10:04 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

શું ભારતમાં પણ વધી રહ્યો છે ઈબોલા વાયરસ? જાણો કેવી રીતે ફેલાય છે અને કેટલો ખતરનાક...

