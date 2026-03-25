કથિત યોગગુરૂ પ્રદીપની કામલીલાનો પર્દાફાશ, યુવતીઓ સાથે ચેટના ફોટો વાયરલ
નકલી નોટમાં ઝડપાયા બાદ કથિત યોગગુરૂ પ્રદીપ વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. હવે યોગગુરૂની કામલીલાનો પર્દાફાશ થયો છે. યુવતીઓ સાથે તેની ચેટ વાયરલ થઈ છે.
- કથિત યોગગુરૂ પ્રદીપની કામલીલાનો પર્દાફાશ
- યુવતીઓ સાથે અશ્લીલ ચેટ કરતો હતો યોગગુરૂ
- નકલી નોટમાં ઝડપાયા બાદ વધુ એક ખુલાસો
સુરતમાં તાપી નદીના કિનારે આશ્રમ સ્થાપી અનૈતિક કામ કરનાર યોગગુરૂ પ્રદીપ અંગે દરરોજ નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. નકલી નોટ કેસમાં ઝડપાયા બાદ હવે વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. યોગગુરૂ પ્રદીપની કામલીલાનો પર્દાફાશ થયો છે. છોકરીઓ સાથે યોગગુરૂની ચેટના ફોટા સામે આવ્યા છે.
કથિત યોગગુરૂ પ્રદીપની કામલીલાનો પર્દાફાશ
નકલી નોટ કેસમાં પોલીસની તપાસનો સામનો કરી રહેલા યોગગુરૂ પ્રદીપ વિશે મોટો ખુલાસો થયો છે. પ્રદીપ છોકરીઓ સાથે અશ્લીલ વાતો કરતો હતો. આ ચેટના ફોટો સામે આવ્યા છે. બીજીતરફ રાત્રીના સમયે બહારથી છોકરીઓ આવતી હોવાનો આરોપ સ્થાનીકો લગાવી ચૂક્યા છે.
નકલી નોટનો કાળો કારોબાર
કથિત યોગગુરૂ પ્રદીપ આશ્રમમાં નકલી નોટોનો કાળો કારોબાર કરી રહ્યો હતો. અમદાવાદના અમરાઈવાડીમાંથી 2.48 કરોડની નકલી નોટ સાથે તેના સાગરીતો ઝડપાયા હતા. આ યોગગુરૂનું ચીન કનેક્શન પણ સામે આવ્યું હતું. પ્રદીપ જોટંગિયા નકલી નોટ છાપવા માટે હાઈટેક મશીનરી લેવા ચીન પણ જઈ આવ્યો હતો.
સુરતની માર્કેટમાં વટાવી હતી નકલી નોટ
પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો હતો કે પ્રદીપે નકલી નોટ સુરતમાં વહેતી કરી દીધી હતી. સુરતની લોકલ બજારમાં પાંચ લાખની નટલી નોટ વટાવી હતી. કાળા કામ કરતા પ્રદીપ પાસે ઘણી વૈભવી કાર પણ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ સિવાય તે યોગ ફાઉન્ડેશનના નામે દાન ઉઘરાવી વ્યક્તિગત સંપત્તિ વધારવામાં વ્યસ્ત હતો.
