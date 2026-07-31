/અંબાલાલ કાકા, આજે અમદાવાદીઓની સાંજ-રાત કેવી નિકળવાની છે? જાણો પૂરથી મહાપ્રલય સુધીના ડરામણા સવાલોના જવાબ

Ambalal Patel big prediction: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે 'ઝી 24 કલાક' સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં આવનારા સમયમાં પડનારા વરસાદને લઈને લોકોમાં મનમાં ચાલી રહેલા સવાલોના જવાબ આપ્યા છે. પુછવામાં આવેલા સવાલો વિશે વાત કરીએ તો અંબાલાલ કાકા, આ વખતે અમદાવાદીઓની સાંજ અને રાત કેવી નિકળવાની છે શું આગાહી કરવા માગો છે? અતિભારે વરસાદની ભયાનક આગાહી છે, શું તેનાથી પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈને શહેરો અને ગામડા ડુબી જવાનો ખતરો છે? પાછલા વર્ષના વરસાદ અને આ વર્ષના વરસાદમાં શું તફાવત છે. શું અલગ છે? શહેરો અને મહાનગરોમાં પાણી ઘૂસી જશે, જેથી કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન અને જાનહાનિ થઈ શકે? સતત વરસાદ પડશે, તો પાક સંપૂર્ણ ધોવાઈ જશે અને ખેડૂતો પાયમાલ થઈને કંગાળ બની જશે એવી ભીતિ છે, આ બાબતે શું કહેવું છે? અંબાલાલ કાકા, લોકોમાં ચર્ચા છે કે આ વખતનો વરસાદ કોઈ સામાન્ય ચોમાસું નહીં પણ 'મહાપ્રલય' સાબિત થશે, શું લોકોએ જીવ બચાવવા માટે પોતાના ઘરબાર છોડીને સુરક્ષિત સ્થળોએ હિજરત કરવી પડશે?" આ તમામ સવાલો પુછીને તેમની પાસેથી માહિતી મેળવવામાં આવી છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં કેવી રહેશે સ્થિતિ?
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે 'ઝી 24 કલાક' સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વિસ્તારોમાં બપોર પછી વાતાવરણ પલટાશે. વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે આગામી 24 કલાકમાં અમદાવાદમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ શકે છે. અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ થવાની અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શક્યતા છે.
કયા વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદ અને જળબંબાળનો ખતરો?
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં સર્જાતા લો-પ્રેશર, રોઝબી વેવ (Rossby Wave) અને કેલ્વિન વેવ (Kelvin Wave) સક્રિય હોવાને કારણે ગુજરાત તરફ વરસાદી સિસ્ટમ મજબૂત બની છે. વડોદરા, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં ભારેથી અતિભારે (7 થી 10 ઇંચ કે તેથી વધુ) વરસાદ પડી શકે છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, સાપુતારા અને નર્મદામાં આઠથી 10 ઇંચ કે તેનાથી પણ વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, રાજકોટ, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં અને જળભરાવ થઈ શકે છે. પાટણ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, વિરમગામ અને સાણંદ જેવા ભાગોમાં આગામી 48 કલાકમાં મધ્યમથી ભારે (4 ઇંચ કે તેથી વધુ) વરસાદ પડી શકે છે.
શહેરો અને મહાનગરોમાં પાણી કેમ ભરાય છે?
શહેરોમાં દર વર્ષે સર્જાતી જળબંબાળની સ્થિતિ અંગે અંબાલાલ કાકાએ ટેકનિકલ કારણ આપતા જણાવ્યું કે શહેરોમાં યોગ્ય ડમ્પ લેવલ (DUMP Level) જાળવવામાં આવતું નથી અને પાણીના ઢાળનું યોગ્ય પ્લાનિંગ નથી થતું. સાથે જ વધતી જતી ગીચતા અને સિમેન્ટ-કોંક્રિટના બાંધકામોને લીધે પાણીનો કુદરતી નિકાલ રુંધાય છે, જેના કારણે આ વખતે પણ મહાનગરોમાં પાણી ભરાવાની અને જનજીવન પ્રભાવિત થવાની પૂરી શક્યતા છે.
ખેડૂતો માટે ચેતવણી: પાક બચાવવા શું કરવું?
સતત અને ભારે વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ખેડૂતોનો પાક ધોવાઈ જવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ અંગે તેમણે ખેડૂત ભાઈઓને ખાસ સલાહ આપી છે. કપાસ જેવા પાકમાં જો પાણી ભરાઈ રહેશે તો 'સુકારો' અને અન્ય રોગ આવવાની શક્યતા છે. તેથી ખેડૂતોએ તુરંત જ ખેતરોમાંથી વધારાના પાણીના નિકાલની (ડ્રેનેજ) વ્યવસ્થા કરવી. વરસાદ બંધ થયા પછી શાકભાજીના પાકમાં 'ટપકાં રોગ' આવી શકે છે, જેના માટે સમયસર પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા જરૂરી છે.
મહાપ્રલય કે સામાન્ય ચોમાસું? હિજરત કરવી પડશે?
લોકોમાં પ્રવર્તતી 'મહાપ્રલય' અને ગામડાં ડૂબી જવાની અફવાઓ અંગે અંબાલાલ કાકાએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ સતત ચાલતું નિરંતર ચોમાસું નથી પરંતુ લો-પ્રેશર સિસ્ટમ અને વેવ્સના કારણે ટૂંકા ગાળામાં થતો મુસળધાર વરસાદ છે. સિસ્ટમ એક જ જગ્યાએ સ્થિર રહેવાની શક્યતા ઓછી હોવાથી ગભરાવાની કે ઘરબાર છોડીને હિજરત કરવાની જરૂર નથી. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોએ જાન-માલની સુરક્ષા અને જળભરાવથી બચવા માટે પૂરતી સાવચેતી અને કાળજી રાખવી અત્યંત આવશ્યક છે. દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત માટે આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે વરસાદ લઈને આવી રહ્યા છે. ખેડૂતો અને શહેરીજનોએ યોગ્ય પૂર્વતૈયારી અને સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે.