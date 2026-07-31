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અંબાલાલ કાકા, આજે અમદાવાદીઓની સાંજ-રાત કેવી નિકળવાની છે? જાણો પૂરથી મહાપ્રલય સુધીના ડરામણા સવાલોના જવાબ

Ambalal Patel big prediction: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુ જામી છે ત્યારે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે 'ઝી 24 કલાક' સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં આવનારા વરસાદી રાઉન્ડ અંગે મહત્ત્વની અને ચોંકાવનારી આગાહીઓ કરી છે. દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત સહિત રાજ્યના અનેક ભાગોમાં અતિભારે વરસાદ અને જળબંબાળની પરિસ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા તેમણે વ્યક્ત કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 31, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:29 PM IST
અંબાલાલ કાકા, આજે અમદાવાદીઓની સાંજ-રાત કેવી નિકળવાની છે? જાણો પૂરથી મહાપ્રલય સુધીના ડરામણા સવાલોના જવાબ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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