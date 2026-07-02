/ભલે અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ના પડે, પણ ગુજરાતની નદીઓમાં સર્જાઇ શકે છે પુરની સ્થિતિ! જાણો શું છે અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસાના આગમન સાથે જ હવે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસવા માટે તૈયાર જણાઈ રહ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને પગલે તંત્ર અને નાગરિકો એલર્ટ મોડ પર આવી ગયા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: 6 જુલાઈ સુધીમાં સાર્વત્રિક વરસાદ
હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 48 કલાકમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે. વધુમાં 6 જુલાઈ સુધીમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ખાસ કરીને બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાયેલ હળવું દબાણ અને અરબી સમુદ્રના ભેજ સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ ભળતા ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
6 જુલાઈ સુધીમાં મધ્ય ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડશે. નદીઓમાં પણ પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર આ બંને શહેરોના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે સામાન્ય રીતે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 6 જુલાઈ સુધી અનરાધાર વરસાદની આગાહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગનું શું કહેવું છે? જાણો ક્યા અપાયું છે રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગે પણ આગામી 8 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે. ખાસ કરીને 5 અને 6 જુલાઈના રોજ વરસાદનું જોર સૌથી વધુ રહેશે. આજે પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, દીવ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, દમણ અને દાદર નગર હવેલીમાં અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને જોતા માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના મતે ઓફશોર ટ્રફ, શીયર ઝોન, અપર એર સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન અને બંગાળની ખાડીમાં બનેલા લો-પ્રેશરને કારણે ગુજરાતમાં મેઘમહેર થવા જઈ રહી છે. વરસાદની આ સ્થિતિને જોતા નાગરિકોને સુરક્ષિત રહેવા અને તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.