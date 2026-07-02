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ભલે અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ના પડે, પણ ગુજરાતની નદીઓમાં સર્જાઇ શકે છે પુરની સ્થિતિ! જાણો શું છે અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel Forecast: હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા રાજ્યમાં વરસાદ અંગે મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 48 કલાકમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 6 જુલાઈ સુધીમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાશે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદી માહોલ જામશે, જેના કારણે નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા રહેલી છે. લોકોએ આ ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:20 PM IST
ભલે અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ના પડે, પણ ગુજરાતની નદીઓમાં સર્જાઇ શકે છે પુરની સ્થિતિ! જાણો શું છે અંબાલાલની આગાહી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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