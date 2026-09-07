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અંબાલાલની વાવાઝોડાની આગાહી! જાણો કઈ તારીખોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા

Ambalal Patel Ni Agahi: રાજ્યમાં વરસાદની ઘટ વચ્ચે સારા વરસાદના એંધાણ વર્તાયા છે. ભાદરવામાં મેઘરાજાની નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની આગાહી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદ અંગે આગાહી કરતા જણાવ્યું, 10 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થવાની શક્યતા છે. 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદ પડી શકે છે, અને કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:23 AM IST
અંબાલાલની વાવાઝોડાની આગાહી! જાણો કઈ તારીખોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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