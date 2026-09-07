/અંબાલાલની વાવાઝોડાની આગાહી! જાણો કઈ તારીખોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા

અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી મુજબ ગરમીના કારણે છૂટાછવાયા ઝાપટા રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારો પડી શકે છે. 6-10 સપ્ટેમ્બરમાં અમદાવાદ ગાંધીનગર વિસ્તારમાં હવામાનમાં પલટો આવે કોક ભાગમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે. 12-15 સપ્ટેમ્બરમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બનતા સિસ્ટમ દક્ષિણાવતી તેની અસર મહારાષ્ટ્રના ભાગો મધ્ય ગુજરાતના ભાગો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં થવાની શક્યતા રહેશે. તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
સિસ્ટમ લાવશે મૂશળધાર વરસાદ!
આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં થઈને અરબ સાગરમાં જવાની શક્યતા રહેશે. આ સિસ્ટમના લીધે અલીનોની અસર ના થાય તો મુશળધાર વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કોઈ કોઈ ભાગમાં ભારે ભારે થીઅતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ સારો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
તારીખો સાથે આગાહી
18 સપ્ટેમ્બર આસપાસથી 23 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં છુટા છવાયા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેલી છે. 26 સપ્ટેમ્બર થી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે છે.
વાવાઝોડાની શક્યતા
ઓક્ટોબર તારીખ 3 થી હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા રહેશે. 10 ઓક્ટોબરથી હવામાનમાં પલ્ટો આવે. 11 ઓક્ટોબર થી 16 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાના હળવા દબાણ ઊભા થવાની શક્યતા રહેલી છે. 17 ઓક્ટોબર સુધી દરિયાકિનારે પવન ફૂંકાઈ શકે. 3-12-2026 સુધીમાં ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહેશે. અરબી સમુદ્ર ધીરે ધીરે સક્રિય થતું હોય તેવું જોવા મળશે.