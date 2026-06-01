/પક્ષીઓની હલચલ જોઈને અંબાલાલ પટેલે કરી ચોમાસાની આગાહી, સમડીના ઘુમરાવ અંગે કહી મોટી વાત

Gujarat monsoon 2026 : કેરળ (કેરલમ) માં 4 જૂન સુધીમાં ચોમાસું બેસી જવાની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ગઈ છે. આ સાથે જ દેશના 19 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ પણ આવી ગયું છે. ત્યારે ગુજરાત માટે પણ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. અંબાલાલ પટેલે પક્ષીઓની હલચલ પરથી ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનની આગાહી કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર વરસાદનો વરતારો કર્યો છે. હાલ રોહિણી નક્ષત્ર ચાલી રહ્યું છે, અને ગુજરાતમાં ચોમાસાની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, 5 જૂન સુધી રાજ્યમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થશે. જે રોહિણી નક્ષત્રમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા વરસાદ થતા વરસાદ સારો થવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે.
પક્ષીઓની હલચલ પરથી ચોમાસાની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાની આગાહી કરતા કહ્યું કે, ચોમાસાના પડઘમ હજી દેખાઈ નથી રહ્યાં. પક્ષીઓનો અવાજ નથી આવી રહ્યો. હજુ આકાશમાં સમડીઓ ઘુમરાવ નથી લઈ રહી. જેના કારણે હજુ ચોમાસાની શક્યતા લાગી નથી રહી. ચોમાસાની આગેકૂચ હજુ નથી થઈ. અરબ સાગરની સિસ્ટમના કારણે ચોમાસું કેરળ પહોંચ્યું નથી. બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બની શકે છે.
...તો જુનમાં ક્યા ક્યા વરસાદની આગાહી છે
આગાહીકારની આગાહી કહે છે કે, ૮ જૂન દરિયામાં પવન બદલાતા ૮ થી ૧૫ જૂન વચ્ચે વરસાદ થઈ શકે છે. ૨૦ જૂન થી ૨૮ જૂન વચ્ચે સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ૫ જૂન સુધીમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, પંચમહાલ અને વડોદરાના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ વગેરે ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. દક્ષિણ મુંબઈના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તો દક્ષિણ તથા પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે.
તેમણે કહ્યું કે, ૮-૯ જૂનથી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. કારણ કે, અરબસાગરમાં લો પ્રેશરની સિસ્ટમ બની શકે છે. આ કારણે મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે.