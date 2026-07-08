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અંબાલાલ પટેલે સફેદ સાપ આકારની વીજળી સાથે કેમ કરી ચોંકાવનારી આગાહી? શું આ કોઈ ભયાનક કૃદરતી સંકેત છે?

Ambalal Patel Forecast: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભાવનગર અને અમરેલી વિસ્તારમાં હળવા ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત નવસારી ભાગોમાં 4-5 ઈંચ વરસાદ થશે. ધીમે ધીમે આગામી 48 કલાક બાદ વરસાદનું પ્રમાણ ઘટશે. પૂર્વીય ભાગોમાં પંચમહાલ દાહોદ છોટા ઉદેપુર, મહીસાગર નો ભાગ વડોદરાના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. કોઈ ભાગમાં હળવાથી ભારે વરસાદ ઝાપટા પડી શકે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:18 PM IST
અંબાલાલ પટેલે સફેદ સાપ આકારની વીજળી સાથે કેમ કરી ચોંકાવનારી આગાહી? શું આ કોઈ ભયાનક કૃદરતી સંકેત છે?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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