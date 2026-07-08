/અંબાલાલ પટેલે સફેદ સાપ આકારની વીજળી સાથે કેમ કરી ચોંકાવનારી આગાહી? શું આ કોઈ ભયાનક કૃદરતી સંકેત છે?

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની સક્રિયતા વચ્ચે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદને લઈને નવી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 48 કલાક રાજ્યના અનેક વિસ્તારો માટે વરસાદી રહી શકે છે.
કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ?
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આગામી 48 કલાક દરમિયાન ભાવનગર અને અમરેલીના વિસ્તારોમાં હળવા થી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. સુરત અને નવસારીના ભાગોમાં 4 થી 5 ઇંચ સુધીનો સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે.
હળવાથી ભારે ઝાપટા પડી શકે
પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, મહીસાગર અને વડોદરાના ભાગોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. અહીં છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે ઝાપટા પડી શકે છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના વિવિધ ભાગોમાં છુટોછવાયો વરસાદ થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, 48 કલાક બાદ રાજ્યમાં વરસાદનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે ઘટવાની શક્યતા છે.
વરસાદ પાછળનું કારણ: સિઝનલ ટ્રપ અને નવી સિસ્ટમ
હવામાન નિષ્ણાંતના મતે, રાજસ્થાનથી લઈને છેક બંગાળ સુધી એક 'સિઝનલ ટ્રપ' સક્રિય છે, જેના કારણે હાલ વરસાદી માહોલ જળવાયેલો છે. વધુમાં, આગામી 13-14 તારીખની આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની શક્યતા છે. આ સિસ્ટમની અસર મુખ્યત્વે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં વધારે રહેશે, પરંતુ તેની આંશિક અસર હેઠળ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં પણ વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે.
રથયાત્રા અને પરંપરાગત આગાહી
અંબાલાલ પટેલે પરંપરાગત લોકમાન્યતા અને કુદરતી સંકેતોને આધારે પણ વાત કરી હતી. રથયાત્રાના દિવસે વરસાદના છાંટા પડવાની શક્યતા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, રથયાત્રા સમયે જો આકાશમાં સફેદ સર્પ આકારે વીજળી લબકઝબક થાય, તો તે સારા વરસાદના સંકેત ગણાય છે. તે જ રીતે, અષાઢ સુદ પાંચમના દિવસે જો વીજળીના કડાકા-ભડાકા વધુ જોવા મળે, તો આગામી સમયમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેલી છે.