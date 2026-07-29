/ગુજરાતમાં વરસાદના બીજા રાઉન્ડ માટે તૈયાર રહેજો! આ વિસ્તારોમાં સર્જાશે પૂર જેવી સ્થિતિ, અંબાલાલની ભારે વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel Big Prediction: બંગાળની ખાડીમાં બનેલી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ છત્તીસગઢ તરફથી દક્ષિણવર્તી થઈને ગુજરાત તરફ આગળ વધશે. આ સિસ્ટમ મુખ્યત્વે પૂર્વ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોને ઘમરોળશે. ગુજરાતમાં 30 જુલાઈથી વરસાદના બીજા રાઉન્ડની વિધિવત શરૂઆત થશે. આ સિસ્ટમ ઓગસ્ટ મહિનાની 3 અને 4 તારીખ સુધી રાજ્યમાં સક્રિય રહેશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમથી ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે. વરસાદી સિસ્ટમ છત્તીસગઢથી દક્ષિણવર્તી થઇ ગુજરાત પહોચશે. સિસ્ટમ પૂર્વ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોને ઘમરોળશે.
કયા જિલ્લાઓમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી?
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદના બીજા રાઉન્ડને લઈને 30 જુલાઈથી પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારો જેવા કે ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ અને વડોદરાના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને આહવા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા દર્શાવાઈ છે.
નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે
આ સિવાય ઉત્તર ગુજરાત અને અન્ય ભાગો જેવા કે મહેસાણા, સિદ્ધપુર, ઊંઝા, પાટણ, વિરમગામ, દસાડા, સુરેન્દ્રનગર અને પાટડીમાં વરસાદી સિસ્ટમની વ્યાપક અસર જોવા મળશે. અમદાવાદ તેમજ ગાંધીનગરમાં હળવાથી લઈને ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સતત અને ભારે વરસાદના પગલે કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.
જળદાયક નક્ષત્રમાં ગ્રહોની સ્થિતિ હોવાથી મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે..
હવામાનની સાથે જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણ આપતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, હાલ ધન રાશિ અને જળદાયક નક્ષત્રમાં ગ્રહોની સ્થિતિ હોવાથી મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. આટલું જ નહીં, આ સિસ્ટમ પૂરી થયા બાદ તુરંત જ એટલે કે 7 અને 8 ઓગસ્ટ દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. આ નવી સિસ્ટમને કારણે પણ ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયામાં ગુજરાતમાં ફરીથી વરસાદી માહોલ જામવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે આગામી દિવસો વરસાદની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વના રહેવાના છે.