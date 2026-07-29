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ગુજરાતમાં વરસાદના બીજા રાઉન્ડ માટે તૈયાર રહેજો! આ વિસ્તારોમાં સર્જાશે પૂર જેવી સ્થિતિ, અંબાલાલની ભારે વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel Big Prediction: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદના બીજા રાઉન્ડને લઈને મોટી અને મહત્વની આગાહી કરી છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી એક મજબૂત હવામાન સિસ્ટમને કારણે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:55 PM IST
ગુજરાતમાં વરસાદના બીજા રાઉન્ડ માટે તૈયાર રહેજો! આ વિસ્તારોમાં સર્જાશે પૂર જેવી સ્થિતિ, અંબાલાલની ભારે વરસાદની આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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