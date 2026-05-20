/‘શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી’; ઈંધણ બચત મામલે AMC કમિશનરના પરિપત્રની ઐસીતૈસી!

Ahmedaabad News: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં "નિયમો ફક્ત જનતા માટે, અધિકારીઓ માટે નહીં" તેવો ઘાટ ફરી એકવાર જોવા મળ્યો છે. ઈંધણ બચત અને પર્યાવરણના નામે મોટા-મોટા પરિપત્રો બહાર પાડતા ઉચ્ચ અધિકારીઓ પોતે જ તેનો અમલ કરવામાં કેટલા ઉદાસીન છે, તેનો જીવતો-જાગતો પુરાવો તાજેતરમાં જ સામે આવ્યો છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે પોતે જ બહાર પાડેલા પરિપત્રની ખુદ તેમના જ વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઐસીતૈસી કરવામાં આવી રહી છે.
ઓનલાઈન મીટિંગના બદલે પ્રત્યક્ષ બેઠકનો આગ્રહ કેમ?
ગુજરાત સરકાર દ્વારા વહીવટી તંત્રને મહત્તમ બેઠકો ઓનલાઈન (વર્ચ્યુઅલી) યોજવા માટે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવેલી છે. કોવિડના કપરા સમયમાં આજ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તમામ સરકારી મીટિંગો સફળતાપૂર્વક ઓનલાઈન યોજાતી જ હતી. આમ છતાં, મ્યુનિસિપલ કમિશનરે વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ બોલાવવાના બદલે રિવરફ્રન્ટ ખાતે સાપ્તાહિક રિવ્યૂ બેઠક પ્રત્યક્ષ બોલાવીને પરિપત્રના લીરેલીરા ઉડાડ્યા હતા.
VIP કલ્ચર: જુદા-જુદા વાહનોનો કાફલો ખડકાયો
આ સાપ્તાહિક સમીક્ષા બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે AMC ના વિવિધ ઝોન અને વિભાગના અધિકારીઓનો મોટો કાફલો રિવરફ્રન્ટ ખાતે ઉતરી પડ્યો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, ઈંધણ બચાવવાની વાતો વચ્ચે મહત્તમ અધિકારીઓ પોતાની સરકારી ડીઝલ ગાડીઓમાં 'એકલા' જ બેસીને નજરે પડ્યા હતા. કમિશનરના આદેશોની સ્થિતિ "શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી" જેવી થઈ ગઈ છે, જ્યાં કાગળ પરના નિયમો વાસ્તવિકતામાં ક્યાંય દેખાતા નથી.
કાર પૂલિંગ કરનારા આંગળીના વેઢે ગણાય તેટલા
જો કે, આ આખી ઘટનામાં કેટલાક સકારાત્મક દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ તે નહિવત હતા. કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓએ કમિશનરના પરિપત્રનો આદર કરીને 'કાર પૂલિંગ' (એક જ ગાડીમાં સાથે આવવું) અપનાવ્યું હતું. લો ગાર્ડન સ્થિત AMC બંગલે રહેતા બે ડેપ્યુટી કમિશનરો એક જ કારમાં સાથે આવ્યા હતા. આ સિવાય કેટલાક આસિસ્ટન્ટ કમિશનર અને ડેપ્યુટી કમિશનર પણ કાર પૂલિંગ કરીને બેઠકમાં પહોંચ્યા હતા. પરંતુ, એકલા સરકારી વાહનો લઈને આવેલા સાહેબોની સરખામણીમાં આ નિયમપાલન કરનારા અધિકારીઓની સંખ્યા બિલકુલ જૂજ હતી.