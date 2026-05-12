/અમદાવાદમાં હવે ખાડારાજનો અંત? ચોમાસામાં રોડ રિપેરિંગ માટે AMCનો હોટમિક્સ પ્લાન તૈયાર!

AMC Pre-Monsoon Action Plan 2026: અમદાવાદ શહેરમાં પ્રિ-મોન્સુન કામગીરી અંતર્ગત આગામી ચોમાસા દરમિયાન રસ્તાઓ પર ખાડા અને રોડ ડેમેજ જેવી સમસ્યાઓને ઝડપી રીતે દૂર કરવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હોટમિક્સ પ્લાન્ટ અને સંબંધિત મટીરિયલની આગોતરી તૈયારી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. શહેરના વિવિધ ઝોનમાં વરસાદી પરિસ્થિતિ દરમિયાન તાત્કાલિક રોડ રિપેરિંગ કામગીરી કરી શકાય તે માટે AMC દ્વારા હોટમિક્સ મટીરિયલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવ્યો છે તેમજ કામગીરી માટેની મશીનરી પણ સજ્જ કરવામાં આવી છે.
AMC Pre-Monsoon Action Plan 2026: ગત ચોમાસા દરમિયાન AMCના હોટમિક્સ પ્લાન્ટ દ્વારા શહેરના વિવિધ ઝોનમાં મોટા પાયે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં મધ્ય ઝોનમાં 534.30 મેટ્રિક ટન, પૂર્વ ઝોનમાં 4041.43 મેટ્રિક ટન, પશ્ચિમ ઝોનમાં 9331.46 મેટ્રિક ટન, ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં 8384.33 મેટ્રિક ટન, દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં 3671.69 મેટ્રિક ટન, ઉત્તર ઝોનમાં 9831.28 મેટ્રિક ટન તથા દક્ષિણ ઝોનમાં 8389.04 મેટ્રિક ટન હોટમિક્સ મટીરિયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત બ્રિજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પણ 151.08 મેટ્રિક ટન મટીરિયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ કુલ મળીને ગત ચોમાસા દરમિયાન 44,333.71 મેટ્રિક ટન જેટલી કામગીરી કરવામાં આવી હોવાનું AMCના આંકડાઓમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
હાલમાં AMCના હોટમિક્સ પ્લાન્ટની ક્ષમતા 180 ટી.પી.એચ. રાખવામાં આવી છે જ્યારે બિટુમિન ટેન્કની ક્ષમતા 100 મેટ્રિક ટન સુધી ઉપલબ્ધ છે. ચોમાસા દરમિયાન તાત્કાલિક કામગીરી માટે પ્લાન્ટ ઉપર વિવિધ સાઈઝના એગ્રીગેટનો જથ્થો પણ ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવ્યો છે. જેમાં 20 મી.મી. એગ્રીગેટનો 4000 મેટ્રિક ટન, 10 મી.મી. એગ્રીગેટનો 3000 મેટ્રિક ટન તથા 6 મી.મી. એગ્રીગેટનો 5000 મેટ્રિક ટન જેટલો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. ઉપરાંત ડસ્ટ સ્ટોક 5000 મેટ્રિક ટન અને બિટુમિન સ્ટોક 3.7 મેટ્રિક ટન પણ સંગ્રહિત રાખવામાં આવ્યો છે.
AMC દ્વારા આગામી ચોમાસા દરમિયાન અંદાજે 42,000 મેટ્રિક ટન જેટલા હોટમિક્સ મટીરિયલ સપ્લાય કરવાનો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત દરેક ઝોનમાં હોટમિક્સ મટિરિયલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ થાય એ રીતે ટેન્ડર મંગાવી લેવામાં આવ્યા છે, તેમજ દરેક ઝોનમાં ઇન્ફ્રારેડ પદ્ધિતિ અને જેટપેચર પદ્ધિતિથી પેચવર્કની કામગીરી હાથધરી શકાય તે મુજબના ટેન્ડરો પણ મંજૂર કરી લેવામાં આવ્યા છે. આમ, ભારે વરસાદ દરમિયાન રોડ ઉપર ખાડા પડવાની અથવા રસ્તાઓને નુકસાન થવાની પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક મરામત કામગીરી કરી શકાય તે માટે તમામ ઝોનમાં ટીમો, મશીનરી અને મટીરિયલ સ્ટોક તૈયાર રાખવામાં આવ્યા છે.
હોટમિક્સ પ્લાન્ટ એ એવી પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરી છે, જ્યાં પથ્થર, રેતી, ફીલર અને બિટુમિનને ચોક્કસ તાપમાને ગરમ કરીને મિક્સ કરવામાં આવે છે, જેને આપણે "હોટ મિક્સ અસ્ફાલ્ટ" કહીએ છીએ. આ મિશ્રણનો ઉપયોગ રોડ બનાવવા અને રીપેર કરવા માટે થાય છે. જે ગુણવત્તાવાળું અને ટકાઉ માર્ગ બનાવવા માટે અત્યંત આવશ્યક છે.
હોટમિક્સ પ્લાન્ટ સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટેડ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનદ્વારા પીપળજ ખાતે અત્યાધુનિક હોટ મિક્સ પ્લાન્ટ જે કાર્યરત છે એ સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટેડ છે. આ પ્લાન્ટમાં એક કંટ્રોલ કેબિન તૈયાર કરવામાં આવી છે, જ્યાં સંપૂર્ણ ડેટા એકવાર નાખ્યા બાદની તમામ પ્રોસેસ સંપૂર્ણ ઓટોમેટેડ થાય છે. આમ આ આખો પ્લાન્ટ બેચ મિક્સ ટાઈપ હોટ મિક્સ મટિરિયલનો છે, જે સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટેડ છે અને તેમાં SCADA સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવેલી છે
કેવી રીતે હોટમિક્સ પ્લાન્ટમાં મિક્ષણ પ્રક્રિયા થાય છ
સૌપ્રથમ ડ્રાય મટિરિયલને લોડર દ્વારા અલગ અલગ ચાર બિનમાં નાખવામાં આવે છે. ડિઝાઇન મુજબ કન્વેયર બેલ્ટ દ્વારા એગ્રીગેટ અને બીટુમીન અલગથી પ્લાન્ટમાં જાય છે. આ મટિરિયલ ૧૭૦થી ૧૭૫ ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં મિક્સ થાય છે અને ત્યાંથી ડમ્પરમાં આવે છે. ત્યારબાદ આ મટિરિયલને સંબંધિત ઝોન અને વોર્ડમાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે.