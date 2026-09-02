અમદાવાદના CG રોડ પર ગાડી પાર્ક કરતા પહેલા વાંચી લેજો આ સમાચાર! AMCએ શરૂ કરી 'સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ' સિસ્ટમ

Ahmedabad News: અમદાવાદના સીજી રોડ પર ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યાને હલ કરવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક અત્યાધુનિક 'સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ સિસ્ટમ' શરૂ કરવામાં આવી છે. સાઉથ બોપલ બાદ હવે સ્ટેડિયમ ક્રોસરોડથી પંચવટી સર્કલ સુધીના અઢી કિલોમીટરના માર્ગ પર આ નવી સુવિધા કાર્યરત થઈ છે.
'સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ' સિસ્ટમના નિયમો
આ નવા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ફૂટપાથ પાસેની જગ્યામાં ખાસ ફોર-વ્હીલર માટે 280 સ્માર્ટ સ્લોટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં ટુ-વ્હીલરના પાર્કિંગ માટે 'નો એન્ટ્રી' છે. વાહનચાલકોને શરૂઆતની 5 મિનિટ માટે ફ્રી પાર્કિંગ મળશે, ત્યારબાદ દર કલાકે રૂ. 20 પાર્કિંગ ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. ખાસ નોંધવા જેવી બાબત એ છે કે આ સિસ્ટમમાં કેશ પેમેન્ટ (રોકડ રકમ) પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે; ફરજિયાતપણે ઓનલાઈન ડિજિટલ પેમેન્ટ જ કરવાનું રહેશે.
25 કરોડના ખર્ચે આવા કુલ 1000 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ ડિવાઇસ લગાવશે AMC
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અંદાજિત રૂ. 25 કરોડના ખર્ચે આવા કુલ 1000 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ ડિવાઇસ લગાવવાનું આયોજન છે. એક ફ્લેપ બેરિયર અને QR કોડ ડિવાઇસ પાછળ આશરે રૂ. 2.50 લાખનો ખર્ચ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટમાં કુલ ખર્ચના 50 ટકા કોર્પોરેશન અને બાકીના 50 ટકા સંચાલન કરનાર ખાનગી એજન્સી ભોગવશે. પાર્કિંગ ચાર્જમાંથી થતી આવકની વહેંચણી 80:20 (મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન: ખાનગી એજન્સી)ના પ્રમાણમાં થશે.
સ્માર્ટ પાર્કિંગનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
- નિર્ધારિત સ્લોટમાં કાર પાર્ક કરતાની સાથે જ સેન્સર આધારિત ઓટોમેટેડ ફ્લેપ બેરિયર આપમેળે ઉપર આવીને વાહનને સુરક્ષિત રીતે લોક કરી દેશે.
- વાહન બહાર કાઢતી વખતે દરેક સ્લોટ પાસે લગાવેલા QR કોડને મોબાઈલ કેમેરા અથવા સ્માર્ટ પાર્કિંગ એપથી સ્કેન કરવાનો રહેશે.
- સ્કેન કરતાની સાથે જ સિસ્ટમ જાતે જ પાર્કિંગનો સમય અને ચાર્જ ગણીને મોબાઈલ સ્ક્રીન પર દર્શાવશે.
- QR કોડ અથવા UPI મારફતે ડિજિટલ પેમેન્ટ પૂર્ણ થતાં જ ફ્લેપ બેરિયર આપમેળે અનલોક થઈ જશે.
- પેમેન્ટ બાદ લોક ખુલ્યાની 4 મિનિટની અંદર વાહન પાર્કિંગમાંથી બહાર કાઢવું ફરજિયાત છે. જો વાહન બહાર નહીં કઢાય, તો સિસ્ટમ તેને ફરીવાર લોક કરી દેશે.