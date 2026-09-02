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અમદાવાદના CG રોડ પર ગાડી પાર્ક કરતા પહેલા વાંચી લેજો આ સમાચાર! AMCએ શરૂ કરી 'સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ' સિસ્ટમ

Ahmedabad News: અમદાવાદના સીજી રોડ પર હવે વાહન પાર્ક કરશો તો જમીન સાથે ઓટોમેટિક લોક થઈ જશે અને ડિજિટલ પેમેન્ટ કર્યા બાદ જ લોક ખુલશે! જી હા...અમદાવાદના સીજી રોડ પર વાહનવ્યવહારને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને આધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના હેતુથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અત્યાધુનિક 'સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ સિસ્ટમ'નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સાઉથ બોપલ બાદ હવે સીજી રોડ પર આ હાઇટેક સિસ્ટમ લાગુ થવાથી પાર્કિંગ સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને ઓટોમેટેડ બનશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:55 AM IST
અમદાવાદના CG રોડ પર ગાડી પાર્ક કરતા પહેલા વાંચી લેજો આ સમાચાર! AMCએ શરૂ કરી 'સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ' સિસ્ટમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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