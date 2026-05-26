/આખરે ખુલ્યું સસ્પેન્સ! અમદાવાદના નવા મેયર અને ડેપ્યૂટી મેયરની જાહેરાત; જાણો AMCના 5 હોદ્દેદારોના નામ

Ahmedabad Mayor Race: AMCના પદાધિકારીઓની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. હિતેશ બારોટ બન્યા અમદાવાદના મેયર. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે અંજુ શાહની પસંદગી તો કમલેશ પટેલને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન બનાવાયા છે. જશુ ઠાકોરને શાસક પક્ષના નેતા અને અતુલ મિશ્રાને દંડક બનાવાયા છે.
Ahmedabad News: રાજ્યની મહાનગરપાલિકાઓમાં નવા પદાધિકારીઓની પસંદગી પ્રક્રિયા હવે તેના અંતિમ ચરણમાં પહોંચી ગઈ છે. જે અંતર્ગત આજે (26 મે) અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના આગામી અઢી વર્ષ માટેના પાંચ મુખ્ય હોદ્દેદારોના નામોની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદના નવા મેયર તરીકે હિતેશ બારોટના નામ પર મહોર મારવામાં આવી છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નવા પદાધિકારીઓની યાદી
તબક્કાવાર રીતે અન્ય મનપાઓના નામ પણ જાહેર થશે
રાજ્ય ભાજપ હાઈકમાન્ડ દ્વારા લાંબી વિચારણા અને સેન્સ પ્રક્રિયા બાદ આ નામો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આજથી જ ગુજરાતની વિવિધ મહાનગરપાલિકાઓમાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર સહિતના પદાધિકારીઓની જાહેરાતનો સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો છે. આ કડીમાં આજે અમદાવાદની સાથે મહેસાણાના મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના હોદ્દેદારોના નામ પણ જાહેર થવાના છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદના મેયરના શિરે અમદાવાદના નવા બોર્ડ સામે હવે શહેરના વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવા, ચોમાસા પૂર્વેની તૈયારીઓ અને ટ્રાફિક-પાર્કિંગ જેવી પાયાની સુવિધાઓને વધુ સુદ્રઢ બનાવવાનો મોટો પડકાર રહેશે. નવા ચૂંટાયેલા તમામ પદાધિકારીઓ આગામી અઢી વર્ષ સુધી અમદાવાદીઓની સેવા અને મનપાના વહીવટની કમાન સંભાળશે.