  • /આખરે ખુલ્યું સસ્પેન્સ! અમદાવાદના નવા મેયર અને ડેપ્યૂટી મેયરની જાહેરાત; જાણો AMCના 5 હોદ્દેદારોના નામ

આખરે ખુલ્યું સસ્પેન્સ! અમદાવાદના નવા મેયર અને ડેપ્યૂટી મેયરની જાહેરાત; જાણો AMCના 5 હોદ્દેદારોના નામ

Ahmedabad Mayor Race: AMCના પદાધિકારીઓની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. હિતેશ બારોટ બન્યા અમદાવાદના મેયર. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે અંજુ શાહની પસંદગી તો કમલેશ પટેલને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન બનાવાયા છે. જશુ ઠાકોરને શાસક પક્ષના નેતા અને અતુલ મિશ્રાને દંડક બનાવાયા છે.

Written By Kinjal Patel
Published: May 26, 2026, 10:39 AM IST|Updated: May 26, 2026, 10:39 AM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

