અમદાવાદની સોસાયટીઓને હોળી પ્રગટાવવા મળશે ખાસ કીટ, અમદાવાદીઓ ઉજવશે વૈદિક હોળી
AMC Holi Kit To Society ; હોળીકા દહનમાં હવે લાકડાં નહીં, ગાયના છાણનો ઉપયોગ થશે. અમદાવાદમાં AMCનું ગ્રીન હોળી અભિયાન. વૈદિક પદ્ધતિથી હોળી ઉજવણીને પ્રોત્સાહન મળશે. સોસાયટીઓ સુધી પહોંચશે AMCની હોળી કીટ. ગૌ-સેવા દાન સાથે મળશે હોળી સામગ્રી, રૂ.2500ના ટોકન સાથે છાણા-સ્ટીક બોક્સ ઘરઆંગણે ડિલિવરી કરશે CNCD વિભાગ
- અમદાવાદમાં ગ્રીન હોળી માટે મહાનગરપાલિકાનો ખાસ પ્લાન
- પર્યાવરણ સુરક્ષા તરફ AMCની પહેલ : અમદાવાદમાં 101 સ્થળોએ વૈદિક હોળી ઉજવાશે
- કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા મહાનગરપાલિકાની પહેલ: છાણ-સ્ટીકથી થશે હોળીકા દહન
Holi 2026 : અમદાવાદ ગ્રીન હોળી માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ ખાસ પ્લાન બનાવ્યો છે. પરંપરાની સાથે પર્યાવરણ સુરક્ષા તરફ AMC એ પહેલ કરી છે. અમદાવાદમાં 101 સ્થળોએ વૈદિક હોળી ઉજવાશે. કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા મહાનગરપાલિકાએ પહેલ કરી છે. જેમાં ગાયના છાણની સ્ટીકથી હોળિકા દહન કરાશે. હોળિકા દહનમાં હવે લાકડાં નહીં, ગાયના છાણનો ઉપયોગ કરાશે. વૈદિક પદ્ધતિથી હોળી ઉજવણીને પ્રોત્સાહન અપાશે. સોસાયટીઓ સુધી AMCની હોળી કીટ પહોંચશે. ગૌ-સેવા દાન સાથે હોળી સામગ્રી મળશે. રૂ.2500ના ટોકન સાથે છાણા-સ્ટીક બોક્સ CNCD વિભાગ ઘરઆંગણે ડિલિવરી કરશે. એટલુ જ નહિ, હોળિકા દહન બાદ એકઠી થતી રાખમાંથી પણ સાબુ બનાવવામાં આવશે. પ્રાયોગિક ધોરણે ઉત્પાદન કરી વધુ અમલીકરણ કરાશે.
શહેરમાં AMCની ગ્રીન હોળી અભિયાન
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા છેલ્લાં બે વર્ષથી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઉજવતાં હોળીકા દહનનાં પર્વને વૈદિક હોળીનાં કોન્સેપ્ટ તરીકે વધુને વધુ પ્રોત્સાહન આપવાનાં પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. જે અંતર્ગત પર્યાવરણની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને હોળિકા દહનથી થતાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનાં પ્રમાણને ઘટાડવા માટે ગાયનાં છાણમાંથી બનતી સ્ટીક અને છાણાનો હોળીકા દહનમાં ઉપયોગ કરી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ/કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડી પર્યાવરણનું જતન કરી વાતાવરણની અશુદ્ધિઓને દૂર કરવામાં આવે છે.
વૈદિક પદ્ધતિથી વાતાવરણ શુદ્ધ થશે
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરેલી વૈદિક હોળીની આ પહેલ દ્વારા નાગરિકો હોળીની વૈદિક પદ્ધતિથી ઉજવણી કરીને વાતાવરણને શુદ્ધ રાખી શકે છે. આ શુભ આશયની શરૂઆત વર્ષ 2024માં કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ તેને 2025માં પણ સતત ચાલુ રાખવામાં આવી હતી. જે અન્વયે શહેરનાં વિવિધ ઝોનમાં અનુક્રમે 11 અને 42 જેટલા સ્થળો પર હોળીનાં પર્વને વૈદિક રીતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો.
હોળી પર્વ પહેલા ડિલિવરી કરવામાં આવશે
આ ચાલુ વર્ષ 2026માં વૈદિક હોળીની ઉજવણી શહેરનાં સાત ઝોનમાં અંદાજે 101 જેટલાં વિવિધ સ્થળો પર ઉજવવામાં આવનાર છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હેઠળના સાતેય ઝોનમાં ઝોનદીઠ સ્વચ્છતામાં બેસ્ટ સોસાયટીનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરેલ આદર્શ સોસાયટી તથા ઝોનના બે મોટા ધાર્મિક/મોટા સંસ્થાનો/સ્થળો પર વૈદિક હોળીની ઉજવણી કરવામાં આવશે. સી.એન.સી.ડી. વિભાગના કૃપા મંદિર દ્વારા ગાયના છાણમાંથી બનેલા છાણા તથા સ્ટીકના બોક્સ તૈયાર કરી રૂ.2500/- ના ટોકનને ગૌ-સેવા ઓનલાઈન દાનની રસીદ સાથે સંબંધિત સોસાયટી/ચાલી/સ્થળના જવાબદાર વ્યક્તિની જરૂરી વિગતો મેળવી હોળી પર્વ પહેલા અંદાજે એક-બે દિવસ પૂર્વે ડિલિવરી કરવામાં આવશે.
વૈદિક હોળીથી લાકડું બચાવી શકાશે
આ વિશે વધુ માહિતી આપતાં સીએનસીડી વિભાગનાં એચઓડી નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું કે, 1100 જેટલી ગાયોની સેવા દૈનિક ધોરણે થાય છે. આ ગાયો દ્વારા લગભગ 2800 કિ.ગ્રા છાણ જનરેટ થાય છે, જેને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં અભિયાન રિડ્યુસ, રિસાયકલ અને રિયુઝ અંતર્ગત રિસાયકલ કરી રીયુઝ કરવા માટે વૈદિક હોળીની ઉજવણીમાં વાપરવા માટે છાણની સ્ટીક અને છાણાને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ વૈદિક હોળીની શરૂઆત 2024 એ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 11 અને 2025માં 46 જેટલી સોસાયટીઓમાં વૈદીક હોળીની ઉજવણી કરાઇ હતી. જે આ વર્ષે 101 જેટલી સોસાયટીઓમાં તેનો લાભ લોકો લઇ શકે તેવા પ્રયત્નો સીએનસીડી વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત દર વર્ષે લાકડું વપરાતી હોળીમાં લગભગ એક હોળી પાછળ 450થી 600 કિલો જેટલાં લાકડાનો વપરાશ થતો હોય છે, પરંતુ આ વૈદિક હોળીમાં વપરાતાં છાણાંને લીધે લગભગ 15થી 20 ટકા લાકડાનું કન્ટેન્ટ ઘટી જાય છે, જે પર્યાવરણ માટે અત્યંત સુરક્ષિત છે. આ ઉપરાંત ગાયનાં આ છાણામાંથી તૈયાર થયેલી પ્રોડક્ટ્સને અમે શહેરનાં 21 જેટલાં સ્મશાનોમાં પણ ઉપલબ્ધ કરી છે.
