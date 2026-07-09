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અમદાવાદના મોટેરામાં AMCનું મેગા ડિમોલિશન: રોડ પહોળો કરવા માટે 70થી વધુ કોમર્શિયલ મકાનો તોડી પડાશે!

આગામી સમયમાં અમદાવાદમાં યોજાનાર કોમનવેલ્થ અને ઓલિમ્પિક જેવી વૈશ્વિક રમતગમતની ઈવેન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરના મોટેરા વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી અંતર્ગત સાબરમતી જનપથ ત્રણ રસ્તાથી ડી-માર્ટ સુધીના મુખ્ય માર્ગ પર દબાણરૂપ કોમર્શિયલ મિલકતોને હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:10 PM IST
અમદાવાદના મોટેરામાં AMCનું મેગા ડિમોલિશન: રોડ પહોળો કરવા માટે 70થી વધુ કોમર્શિયલ મકાનો તોડી પડાશે!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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