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  • /કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પરિવાર સાથે મનાવશે રક્ષાબંધન! આજે એક જ દિવસમાં 5 મોટા કાર્યક્રમ, જાણો બે દિવસનો આખો ટાઈમટેબલ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પરિવાર સાથે મનાવશે રક્ષાબંધન! આજે એક જ દિવસમાં 5 મોટા કાર્યક્રમ, જાણો બે દિવસનો આખો ટાઈમટેબલ

Amit Shah Gujarat Visit: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારીતા મંત્રી અમિત શાહ બે દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા છે. તેઓ પોતાના સંસદીય વિસ્તાર અને રાજ્યમાં રક્ષાબંધનના તહેવારની પરિવાર સાથે ઉજવણી કરવા સાથે વિવિધ 5 જેટલા મહત્વપૂર્ણ જાહેર કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:37 AM IST
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પરિવાર સાથે મનાવશે રક્ષાબંધન! આજે એક જ દિવસમાં 5 મોટા કાર્યક્રમ, જાણો બે દિવસનો આખો ટાઈમટેબલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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