/અમિત શાહ આજથી બે દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે; અમદાવાદમાં થશે ધડાધડ બેઠકો, જાણો મિનિટ-ટુ-મિનિટનો કાર્યક્રમ

Ahmedabad News: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આજથી બે દિવસ માટે પોતાના હોમ સ્ટેટ ગુજરાતના પ્રવાસે આવી પહોંચ્યા છે. આ બે દિવસીય પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ વિવિધ મહત્વપૂર્ણ બેઠકોમાં હાજરી આપશે અને ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારના કરોડો રૂપિયાના વિકાસલક્ષી કાર્યોની પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે. આજે પ્રવાસના પ્રથમ દિવસે અમદાવાદના દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોન કાર્યાલય ખાતે સવારથી જ બેઠકોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીના આજના મિનિટ-ટુ-મિનિટ કાર્યક્રમો પર નજર કરીએ તો....
અમદાવાદમાં આજના મહત્વના કાર્યક્રમો
સવારે 10.15 કલાકે – 'ગ્રીન લોકસભા': ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારને હરિયાળો બનાવવાના હેતુથી 'ગ્રીન લોકસભા' અંતર્ગત ચાલી રહેલા વૃક્ષારોપણના કાર્યોની સમીક્ષા બેઠક યોજાશે.
સવારે 11.15 કલાકે – SG હાઈવે આધુનિકીકરણ: અમદાવાદ-ગાંધીનગરની જીવાદોરી સમાન સરખેજ-ગાંધીનગર (SG) હાઈવેના આધુનિકીકરણના કાર્યો ક્યાં સુધી પહોંચ્યા તેની પ્રગતિ અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
સવારે 11:45 કલાકે – તળાવોનું જીર્ણોદ્ધાર: ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારના તળાવોના જીર્ણોદ્ધાર અને પાણીની સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે 'ઇન્ટરલિંકિંગ' પ્રોજેક્ટ અંગે ચર્ચા થશે.
બપોરે 12:15 કલાકે –પાલિકા અને GUDCની બેઠક: GUDC (ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની), ગાંધીનગર લોકસભા તેમજ માણસા નગરપાલિકા સંબંધિત અન્ય વિકાસ કાર્યોની પ્રગતિની સમીક્ષા હાથ ધરાશે.
બપોરે 1.15 કલાકે – આરોગ્ય સેવાઓની સમીક્ષા: ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં આવેલી સાર્વજનિક હોસ્પિટલોની કામગીરી અને દર્દીઓને મળતી સુવિધાઓમાં થયેલી પ્રગતિ અંગે બેઠક યોજાશે.
બપોરે 1.15 કલાકે – ટ્રસ્ટની કામગીરી: ઐતિહાસિક અખંડાનંદ અને સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય ટ્રસ્ટની કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
સાંજે 4.15 કલાકે – 'રમશે બાળક - ખીલશે બાળક': બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે શરૂ કરાયેલા 'રમશે બાળક - ખીલશે બાળક' અભિયાન અંતર્ગત 'રમકડાં એકત્રિત કરવાના અભિયાન'ના ઇન્ચાર્જ અને સહ-ઇન્ચાર્જ સાથે ખાસ બેઠક યોજાશે.
સાંજે 4.45 કલાકે – કોર્પોરેટરો સાથે સંવાદ: ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ના ચાર મહત્વના સ્માર્ટ વિસ્તારો ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, નારણપુરા અને સાબરમતી વિધાનસભા મતવિસ્તારના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરો સાથે અમિત શાહ વન-ટુ-વન બેઠક કરશે અને સ્થાનિક પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા વિચારણા કરશે.
આવતીકાલે ગાંધીનગરમાં વિકાસ કાર્યોની ભેટ
પ્રવાસના બીજા દિવસે એટલે કે આવતીકાલે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ ગાંધીનગર ખાતે ઉપસ્થિત રહેશે. જ્યાં તેઓ વિવિધ લોકઉપયોગી અને વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્ત કરીને જનતાને નવી ભેટ આપશે. અમિત શાહના આ પ્રવાસને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને ભાજપ સંગઠન દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.