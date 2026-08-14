'બોપલ, આંબલી, ઘૂમા અને શેલામાં વારંવાર પાણી ભરાય છે, કાયમી ઉકેલ લાવો...', અમિત શાહે કોને લખ્યો પત્ર?

Amit Shah Wrote A Letter: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાના સંસદીય મતવિસ્તાર ગાંધીનગર હેઠળ આવતા અમદાવાદના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, અમદાવાદના મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખીને આનો કાયમી અને આયોજનબદ્ધ ઉકેલ લાવવા આગ્રહ કર્યો છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય કાર્યાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલી અખબારી યાદી મુજબ, અમિત શાહે અમદાવાદના નવા શહેરી વિસ્તારો – બોપલ, અંબલી, ઘૂમા અને શેલામાં ભારે વરસાદ બાદ ઊભી થતી પાણી ભરાવાની સમસ્યાને ગંભીરતાથી લીધી છે. અમિત શાહના સંસદીય ક્ષેત્ર ગાંધીનગરના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ દરમિયાન લોકો પાણી ભરાવવાની સમસ્યાથી ઝઝૂમી રહ્યા છે. તેથી અમિત શાહે મુખ્યમંત્રી તેમજ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખીને વારંવાર થતી આ સમસ્યા નિવારવા જરૂરી પગલાં ભરવા જણાવ્યું છે.
અમદાવાદમાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યા
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ બાદ પાણી ભરાવવાની સમસ્યા સામે આવી હતી. તાજેતરમાં થયેલા વરસાદ દરમિયાન આશરે 18 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો. ભારે વરસાદના કારણે અંબલી-બોપલ-ઘૂમા-શેલા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેનાથી સ્થાનિક રહીશોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ તમામ વિસ્તારોને વર્ષ 2021માં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની હદમાં સમાવવામાં આવ્યા હતા. ભૌગોલિક સ્થિતિ અને જૂની ડ્રેનેજ (જળ નિકાલ) વ્યવસ્થા યોગ્ય ન હોવાના કારણે ભારે વરસાદ દરમિયાન અહીં વારંવાર પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને અમિત શાહે રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પાસે આનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માંગ કરી છે.
જળભરાવની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ
અખબારી યાદી મુજબ, અમિત શાહની સૂચના પર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સમગ્ર વિસ્તારનો સર્વે કરાવ્યો અને ઝોન વાઇઝ રેઇન વોટર ડ્રેનેજનો માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યો. આ પ્લાન હેઠળ એવા વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ઊભી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં હાલમાં આવી કોઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આ સમગ્ર વિસ્તારનો હાઇડ્રોલોજિકલ સર્વે કરાવ્યો છે અને ઝોન-વાઇઝ સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. AMC એ એ પણ જણાવ્યું છે કે આ સિવાય પાણી ભરાતા વિસ્તારોની ઓળખ કરીને ત્યાં જરૂરી ઉપાયો કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્શનમાં
જે વિસ્તારોમાં પાણીના નિકાલ માટેનું મૂળભૂત માળખું નથી, ત્યાં નવું સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ નેટવર્ક બનાવવામાં આવશે. વરસાદી પાણીના ઝડપી નિકાલ માટે એકબીજા સાથે જોડાયેલી નાળાઓ, નવી પાઇપલાઇનો અને નિકાલના માર્ગોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. વધતા શહેરીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને ગોટા-ગોધાવી કેનાલ અને સાબરમતી નદીના કિનારે ડ્રેનેજ સિસ્ટમને જોડવાની યોજના પણ સામેલ કરવામાં આવી છે.
વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અમિત શાહની સૂચનાઓ પર AMC દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી આ આયોજનબદ્ધ અને સમયબદ્ધ કામગીરીથી આગામી વર્ષોમાં બોપલ, અંબલી, ઘૂમા અને શેલાના રહીશોને પાણી ભરાવાની સમસ્યામાંથી કાયમી રાહત મળશે.