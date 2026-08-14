Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /બોપલ, આંબલી, ઘૂમા અને શેલામાં વારંવાર પાણી ભરાય છે, કાયમી ઉકેલ લાવો..., અમિત શાહે કોને લખ્યો પત્ર?

'બોપલ, આંબલી, ઘૂમા અને શેલામાં વારંવાર પાણી ભરાય છે, કાયમી ઉકેલ લાવો...', અમિત શાહે કોને લખ્યો પત્ર?

Amit Shah Wrote A Letter: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખ્યો છે. તેમણે વરસાદ દરમિયાન થતા પાણીના ભરાવાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ શોધવા માટે આગ્રહ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 14, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:47 AM IST
'બોપલ, આંબલી, ઘૂમા અને શેલામાં વારંવાર પાણી ભરાય છે, કાયમી ઉકેલ લાવો...', અમિત શાહે કોને લખ્યો પત્ર?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટ્રમ્પના નવા ફરમાનથી દુનિયામાં હડકંપ! હવે આ વસ્તુ પર લગાવ્યો 100% ટેરિફ, જાણો
2
3
4
5