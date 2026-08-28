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બોપલ-ઘૂમાના પાણી ભરાવવા મુદ્દે અમિત શાહે જવાબદારી સ્વીકારી, કહ્યું - "બીજી વાર મત માંગવા આવું તે પહેલાં સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવીશ"

Ahmedabad News: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં લોક દરબાર યોજ્યો હતો. જેમાં બોપલ-ઘૂમા-આંબલીમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની તકલીફ દૂર કરવાની ખાતરી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 30 ઈંચમાં પણ પાણી ન ભરાઈ એવી વ્યવસ્થા કરીશું.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:49 AM IST
બોપલ-ઘૂમાના પાણી ભરાવવા મુદ્દે અમિત શાહે જવાબદારી સ્વીકારી, કહ્યું - "બીજી વાર મત માંગવા આવું તે પહેલાં સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવીશ"

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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