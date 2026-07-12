/અમિત શાહ આજે ગુજરાત પ્રવાસે; 405 કરોડના વિકાસકાર્યોની ભેટ અને વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો કરશે શુભારંભ, જાણો મિનિટ-ટુ-મિનિટનો કાર્યક્રમ

Amit Shah Ahmedabad Visit: કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ આજે અમદાવાદમાં પર્યાવરણના જતનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમદાવાદમાં 101 નવા ઓક્સિજન પાર્ક તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જાહેર પરિવહનને વધુ સુદ્રઢ અને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવા માટે 80 નવી અત્યાધુનિક AC ઇલેક્ટ્રિક બસોને લીલી ઝંડી આપવામાં આવશે. આ બસો JBM કંપનીની છે, જેનો વાર્ષિક ખર્ચ અંદાજે 42 કરોડ રૂપિયા રહેશે. આ વિકાસકાર્યોનું અમલીકરણ AMC, AUDA અને માર્ગ-મકાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
'હરિયાળી લોકસભા' અભિયાન અને વૃક્ષારોપણ
અમિત શાહના હસ્તે 'હરિયાળી લોકસભા' અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવશે. આ અભિયાન અંતર્ગત અમદાવાદ અને ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં મોટા પાયે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવશે. અમદાવાદ શહેરમાં કુલ 22,71,422 છોડનું વાવેતર કરવાનું લક્ષ્ય છે. ઓક્સિજન પાર્ક અંતગર્ત 101 પાર્કમાં 9,66,425 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં વૃક્ષો વાવવામાં આવશે. ગાંધીનગર લોકસભામાં 61 પાર્કમાં 6,44,522 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં 15,96,300 છોડનું વાવેતર કરાશે. વૃક્ષોના લાંબા ગાળાના જતન માટે ITC ઇન્ડિયા લિમિટેડ, વિશ્વનાથ રીઅલટર્સ, એસોસિએશન ઓફ ઓટોમોબાઇલ ડિલર્સ અને શિતલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવી એજન્સીઓ જવાબદારી સંભાળશે.
અમિત શાહના મુખ્ય કાર્યક્રમોની રૂપરેખા
અમિત શાહનો આજનો પ્રવાસ ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેશે. આ પ્રવાસ દ્વારા કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ 'હરિયાળું ગુજરાત'નો સંદેશ આપી રહ્યા છે, જેનાથી શહેરી વિસ્તારમાં પ્રદૂષણ ઘટશે અને નાગરિકોને વધુ સુવિધાયુક્ત અને હરિયાળું વાતાવરણ મળશે.