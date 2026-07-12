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  • /અમિત શાહ આજે ગુજરાત પ્રવાસે; 405 કરોડના વિકાસકાર્યોની ભેટ અને વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો કરશે શુભારંભ, જાણો મિનિટ-ટુ-મિનિટનો કાર્યક્રમ

અમિત શાહ આજે ગુજરાત પ્રવાસે; 405 કરોડના વિકાસકાર્યોની ભેટ અને વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો કરશે શુભારંભ, જાણો મિનિટ-ટુ-મિનિટનો કાર્યક્રમ

Amit Shah Ahmedabad Visit: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આજે અમદાવાદના એક દિવસીય પ્રવાસે છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ 'હરિયાળી લોકસભા' અભિયાનને વેગ આપવા સાથે કરોડો રૂપિયાના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદમાં અંદાજે 405 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:52 AM IST
અમિત શાહ આજે ગુજરાત પ્રવાસે; 405 કરોડના વિકાસકાર્યોની ભેટ અને વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો કરશે શુભારંભ, જાણો મિનિટ-ટુ-મિનિટનો કાર્યક્રમ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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