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અમદાવાદમાં રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ વચ્ચે પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે મોટું આયોજન: રાણીપથી કાલુપુર સુધી વધારાની બસો અને ફ્લાઈંગ ટીમો તૈનાત

Ahmedabad News: ઓટો રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ વચ્ચે AMTS અને BRTS બસો સજ્જ થઈ ગઈ છે. અમદાવાદના મુખ્ય ટ્રાન્ઝિટ પોઇન્ટ્સ પર વધારાની બસોની વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે. પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે તંત્રનું આગોતરું આયોજન કરાયું છે. રાણીપથી કાલુપુર સુધી વધારાની બસો અને ફ્લાઈંગ ટીમો તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 08, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:34 AM IST
અમદાવાદમાં રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ વચ્ચે પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે મોટું આયોજન: રાણીપથી કાલુપુર સુધી વધારાની બસો અને ફ્લાઈંગ ટીમો તૈનાત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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