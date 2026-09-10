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AMTS બસમાં AI ટેકનોલોજીનો નવતર પ્રયોગ: ડ્રાઇવિંગ વખતે ઊંઘ કે ફોનનો ઉપયોગ કરશો તો સીધો કંટ્રોલ રૂમમાં પહોંચશે એલર્ટ

Ahmedabad News: AMTS બસ દ્વારા થતા અકસ્માતો નિવારવા માટે તંત્ર દ્વારા એક મહત્વનો નવતર પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. જો હવે ચાલુ બસ દરમિયાન ડ્રાઇવર ફોનનો ઉપયોગ કરશે કે ડ્રાઇવિંગ વખતે ઊંઘતા ઝડપાશે, તો તાત્કાલિક કંટ્રોલ રૂમને એલર્ટ મળી જશે. આ માટે AMTS દ્વારા પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ બસોમાં ખાસ AI ટેકનોલોજી આધારિત ડૅશ કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, જેનું સીધું મોનિટરિંગ કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા કરવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 10, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:29 PM IST
AMTS બસમાં AI ટેકનોલોજીનો નવતર પ્રયોગ: ડ્રાઇવિંગ વખતે ઊંઘ કે ફોનનો ઉપયોગ કરશો તો સીધો કંટ્રોલ રૂમમાં પહોંચશે એલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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