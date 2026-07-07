/સામાજિક જવાબદારીનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ : ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ Z 24 Kalak દ્વારા આરોગ્ય રત્નોનું સન્માન

Ahmedabad News: ગાંધી અને સરદારની આ પવિત્ર ભૂમિ પર જ્યારે 'પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા'ના મંત્રને સાર્થક કરવાની વાત આવે, ત્યારે પડદા પાછળ રહીને અવિરત કામ કરતું આપણું હેલ્થ નેટવર્ક જ સાચું કરોડરજ્જુ સાબિત થાય છે. હોસ્પિટલના સફેદ કોટથી લઈને આંગણવાડીના અંતરિયાળ કેન્દ્રો સુધી, ગુજરાતના દરેક નાગરિકને આરોગ્યનું સુરક્ષા કવચ આપવા માટે જે હાથો દિવસ-રાત એક કરી રહ્યા છે, એ જ આપણા ખરા 'હેલ્થ હીરોઝ' છે. અને એટલે જ, પોતાની સામાજિક જવાબદારીના ભાગરૂપે, ગુજરાતની નંબર ૧ ન્યૂઝ ચેનલ ZEE 24 Kalak આ અદ્રશ્ય યોદ્ધાઓના અપ્રતિમ જુસ્સાને સલામ કરવા અને તેમનું ગૌરવગાન કરવા લઈને આવ્યું છે એક મહા-મંચ—'ZEE 24 Kalak આરોગ્ય સન્માન'.
આ સન્માન એવા રત્નોનું છે જેમણે ગુજરાતના આરોગ્ય સેવાઓમાં એક નવો આયામ રચ્યો છે. જેમને બિરદાવવાનું કામ હવે ZEE 24 Kalak કરી રહ્યું છે.
સ્વસ્થ ગુજરાતના નિર્માણ માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં રાજ્યનો આરોગ્ય વિભાગ ખૂબ જ સરસ કામગીરી કરી રહ્યો છે અને આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરિયાની ટીમ દરેક નાગરિક સુધી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પહોંચાડવા માટે નિરંતર ઉત્કૃષ્ટ પ્રયાસો કરી રહી છે ત્યારે એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે કઈ રીતે રાજ્યની જનતાને મળી રહ્યા છે આરોગ્ય સેવાઓના વિવિધ લાભ... આવો જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ.
આધુનિક સુવિધાઓ ધરાવતી હોસ્પિટલોનું નેટવર્ક... પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય-મુખ્યમંત્રી અમૃતમ- મા યોજના હેઠળ 10 લાખ રૂપિયા સુધીની કેશલેસ સારવારની સુવિધા... પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ‘સર્વે સંતુ નિરામયા’ના મંત્રને આત્મસાત કરીને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકાર આરોગ્ય સેવાઓમાં નિરંતર નવા આયામો સર કરી રહી છે.
વિકસિત ગુજરાત @2047ના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે રાજ્ય સરકારે આ વર્ષના બજેટમાં આરોગ્ય સુવિધાઓ પર વધુ ભાર મૂકીને 25,403 કરોડ રૂપિયાની માતબર રકમની જોગવાઈ કરી છે. જેમાં આધુનિક હોસ્પિટલ નેટવર્ક, મેડિકલ શિક્ષણ અને સુવિધાઓ વધારવા પર વિશેષ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. અને એટલે જ આપણું ગુજરાત મેડિકલ ટૂરિઝમ સેક્ટરમાં પણ નિરંતર નવા આયામો સર કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
અમદાવાદ અને સુરતમાં નવી મલ્ટિ સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અને કેન્સર, કાર્ડિયાક, ન્યુરો તથા કિડનીના રોગો માટેની સ્પેશિયલ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોની સુવિધા માટે 500 કરોડ રૂપિયા, G.M.E.R.S સંચાલિત મેડિકલ હોસ્પિટલો માટે 1,851 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત ગુજરાતની માતાઓ, બહેનો અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યની વિશેષ કાળજી માટે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકારે મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ માટે 7,690 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી છે. બાળકોને સ્વસ્થ અને સશક્ત નાગરિક બનાવવા માટે આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં પૂરક પોષણ યોજના માટે 972 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી છે. તો કિશોરીઓના પોષણ માટે 'પૂર્ણા યોજના' અંતર્ગત 362 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં આપણું રાજ્ય ટેલિ-મેડિસિન, અત્યાધુનિક લેબોરેટરી અને ડિજિટલ હેલ્થ સેવાઓમાં ઝડપભેર આગળ વધી રહ્યું છે. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યાની ઉક્તિને સાર્થક કરીને રાજ્ય સરકાર, આરોગ્ય મંત્રાલય અને વિવિધ સરકારી હોસ્પિટલો તેમજ પેરા મેડિકલ સ્ટાફ સહિતની આરોગ્ય ટીમો ગુજરાતના દરેક નાગરિકને આરોગ્ય સુરક્ષાનું કવચ પૂરું પાડવા માટે દિવસ-રાત નિરંતર કામ રહી છે અને એટલે જ તેમનો જુસ્સો વધારવા માટે ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ZEE 24 કલાક આરોગ્ય સન્માન એનાયત કરીને ફરી એકવાર નિભાવી રહી છે પોતાની સામાજિક જવાબદારી.