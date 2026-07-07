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સામાજિક જવાબદારીનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ : ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ Z 24 Kalak દ્વારા આરોગ્ય રત્નોનું સન્માન

Ahmedabad News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સબળ નેતૃત્વમાં અને 'વિકસિત ગુજરાત @2047'ના મક્કમ સંકલ્પ સાથે ગુજરાત આજે મેડિકલ ટૂરિઝમનું ગ્લોબલ હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. પણ આ ભવ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને જન-જન સુધી પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય આપણા ડૉક્ટર્સ, પેરા-મેડિકલ સ્ટાફ અને આરોગ્ય કર્મીઓ કરી રહ્યા છે. આ જ સ્વાસ્થ્ય શિલ્પીઓનો ઉત્સાહ બેવડાવવા માટે ZEE 24 Kalak ફરી એકવાર પોતાની સામાજિક ફરજ નિભાવતા 'આરોગ્ય સન્માન' દ્વારા આ મહાનુભાવોનું હૃદયપૂર્વક બહુમાન કરી રહ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:02 PM IST
સામાજિક જવાબદારીનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ : ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ Z 24 Kalak દ્વારા આરોગ્ય રત્નોનું સન્માન
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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