રાજપુરામાં પ્રસાદ બન્યો ઝેર! સેવ-ખમણી ખાતા જ ગામમાં અફરાતફરી, 60થી વધુ લોકોને તબિયત લથડી!

ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadરાજપુરામાં પ્રસાદ બન્યો ઝેર! સેવ-ખમણી ખાતા જ ગામમાં અફરાતફરી, 60થી વધુ લોકોને તબિયત લથડી!

Detroj Food Poisoning Outbreak: દેત્રોજ જિલ્લાના રાજપુરા ગામમાં પ્રસાદમાં આપવામાં આવેલો નાસ્તો ગ્રામજનો માટે ભારે પડ્યો છે. પ્રસાદમાં પીરસવામાં આવેલી સેવ-ખમણી ખાધા બાદ 60થી વધુ લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થતાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. હાલ તમામ દર્દીઓને સારવાર અર્થે કડીની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:57 AM IST

Detroj Food Poisoning Outbreak: અમદાવાદ જિલ્લાના દેત્રોજના રાજપુરા ગામે ફૂડ પોઈઝનિંગની એક ઘટના સામે આવી છે. ગામમાં ચાલી રહેલા એક ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં પ્રસાદી તરીકે સેવ-ખમણી ખાધા બાદ ગ્રામજનોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થતાં દોડઘામ મચી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં સેવ-ખમણી ખાધા બાદ 60થી વધુ લોકોની તબિયત એકાએક બગડી હતી. ફૂડ પોઈઝનિંગની અસરના કારણે લોકોને ઉલટી-ઉબકાની ફરિયાદ સાથે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે, દેત્રોજ તાલુકાના રાજપુરા ગામમાં એક ધાર્મિક કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો, જ્યાં પ્રસાદીરૂપે લોકોને સેવ ખમણીનો નાસ્તો આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે પ્રસાદમાં લેવામાં આવેલો નાસ્તો ગ્રામજનોને ભારે પડ્યો હતો. એક સાથે 60થી વધુ લોકોને નાસ્તો ખાદ્યા પછી ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થઈ હતી. લોકોને ઉલટી-ઉબકાની ફરિયાદ સાથે સમગ્ર પંથકમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ત્યારબાદ દર્દીઓને કડીની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

દેત્રોજના રાજપુરા ગામે બનેલી આ ઘટનાના કારણે આરોગ્ય તંત્ર એક્શનમાં આવી ગયું હતું અને વહીવટી તંત્ર તાત્કાલિક દોડતું થયું હતું. હાલ આરોગ્ય વિભાગની ટીમ રાજપુરા ગામ પહોંચી છે અને સેવ ખમણીના સેમ્પલ લેવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ સેવ-ખમણીનો સેમ્પલ લેવાયા છે અને તે જાણવા માટે લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરવામાં આવશે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
8 એપ્રિલની મોડી રાત્રે રાજપુરા ગામમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થયા હતા. ત્યારબાદ કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર લોકોને નાસ્તામાં સેવ-ખમણી આપવામાં આવી હતી. જોકે, નાસ્તો ખાધા પછી તરત જ લોકોની તબિયત એકાએક બગડવા માંડી હતી. લોકોને સતત ઉલટી, ઉબકા અને પેટમાં અસહ્ય દુ:ખાવાની ફરિયાદ ઉઠતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં બીમાર દર્દીઓનો આંકડો 60ને પાર કરી ગયો હતો. આ ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક '108' ઇમરજન્સી સેવાને જાણ કરી હતી. બિમાર દર્દીઓને તાત્કાલિક કડી સ્થિત ભાગ્યોદય હોસ્પિટલ અને અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મેડિકલ ટીમો દ્વારા હાલ યુદ્ધના ધોરણે દર્દીઓની સઘન સારવાર કરવામાં આવી રહી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

