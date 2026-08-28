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  • /મલાલાના પુસ્તક મુદ્દે આનંદ નિકેતન સ્કૂલ બહાર ભારે હોબાળો: પ્રતિબંધના નિર્ણય સામે ડાબેરીઓ-બજરંગ દળ આમને-સામને

મલાલાના પુસ્તક મુદ્દે આનંદ નિકેતન સ્કૂલ બહાર ભારે હોબાળો: પ્રતિબંધના નિર્ણય સામે ડાબેરીઓ-બજરંગ દળ આમને-સામને

અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલ સતત વિવાદમાં આવી રહી છે. સ્કૂલમાં મલાલાનું પુસ્તક ભણાવવાને લઈને ભારે વિવાદ થયો, જેમાં બજરંગદળ અને કોંગ્રેસ આમને-સામને આવી ગયા હતા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 28, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:04 PM IST
મલાલાના પુસ્તક મુદ્દે આનંદ નિકેતન સ્કૂલ બહાર ભારે હોબાળો: પ્રતિબંધના નિર્ણય સામે ડાબેરીઓ-બજરંગ દળ આમને-સામને

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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