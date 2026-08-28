/મલાલાના પુસ્તક મુદ્દે આનંદ નિકેતન સ્કૂલ બહાર ભારે હોબાળો: પ્રતિબંધના નિર્ણય સામે ડાબેરીઓ-બજરંગ દળ આમને-સામને

અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલ ફરી એકવાર વિવાદના કેન્દ્રમાં આવી છે. સ્કૂલમાં કથિત રીતે ભણાવવામાં આવતા એક પુસ્તકને લઈને બે વિરોધી જૂથો આમને-સામને આવી ગયા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે હોબાળો અને મારામારી સર્જાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં તંગદિલીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....
દેશવિરોધી-હિન્દુવિરોધી માનસિકતા બાળકોમાં ઠસાવવાનો આરોપ
અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલ ફરી એકવાર વિવાદોના વટોળમાં ઘેરાઈ છે...વાલીઓના ખિસ્સા ખંખેરવા માટે સતત ચર્ચામાં રહેતી આ ખાનગી સ્કૂલ પર દેશવિરોધી અને હિન્દુવિરોધી માનસિકતા બાળકોના મગજમાં ઠસાવવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે....
સ્કૂલે વિવાદિત પુસ્તક પર પ્રતિબંધ મૂકવાની ખાતરી આપવી પડી
સ્કૂલમાં રાષ્ટ્રગીત બંધ કરાવવા અને કાશ્મીર વિરોધી માનસિકતા ધરાવતી મલાલા યુસુફઝાઈનું પુસ્તક ભણાવવા સામે બજરંગ દળે ઉગ્ર મોરચો માંડ્યો હતો. બજરંગ દળના વિરોધ સામે ઝૂકીને સ્કૂલ પ્રશાસને આ વિવાદિત પુસ્તક પર પ્રતિબંધ મૂકવાની ખાતરી આપવી પડી હતી.
પરંતુ આ નિર્ણયથી ડાબેરીઓ અને કોંગ્રેસના પેટમાં તેલ રેડાયું. વિવાદિત પુસ્તક પાછું લાવવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ નેતા પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડિયા અને ડાબેરીઓએ વસ્ત્રાપુર ગાર્ડન પાસે પ્રદર્શન શરૂ કર્યું. જ્યાં બજરંગ દળના કાર્યકરો પહોંચતા જ વાતાવરણ ગરમાયું અને જોતજોતામાં બોલાચાલી બાદ છૂટ્ટા હાથની મારામારી શરૂ થઈ ગઈ.
આનંદ નિકેતન સ્કૂલ વિવાદે હવે રાજકીય અને વૈચારિક જંગનું રૂપ લઈ લીધું છે. એક તરફ ડાબેરીઓ અને કોંગ્રેસ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ બજરંગ દળે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી દીધી છે કે સનાતન અને દેશવિરોધી માનસિકતા સામે આ જ પ્રકારનો આકરો વિરોધ ચાલુ રહેશે.