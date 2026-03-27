લોનના બહાને 64.75 લાખની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ, આણંદનો ST કંડક્ટર નીકળ્યો ઠગ ટોળકીનો માસ્ટરમાઈન્ડ; ભેદ ઉકેલ્યો

Ahmedabad News: શહેરમાં લોન અપાવવાના બહાને વેપારીઓ સાથે છેતરપિંડી કરતી એક હાઈટેક આંતરરાજ્ય ટોળકીનો પર્દાફાશ થયો છે. આ ટોળકીની મોડસ ઓપરેન્ડી એટલી શાતિર હતી કે તેઓ ટેલિગ્રામ પરથી વેપારીઓના નંબર મેળવી, બેંક કરતા અડધા વ્યાજે લોન આપવાની લાલચ આપી શિકાર બનાવતા હતા. આણંદના એસટી ડેપોના કંડક્ટરથી માંડીને માસ્ટરમાઇન્ડ સુધી ફેલાયેલા આ નેટવર્કને ઝોન-7 LCB એ કેવી રીતે ઝડપી પાડ્યું?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:29 PM IST
  • અમદાવાદમાં લોનના નામે લોચો 
  • આણંદનો એસટી કંડક્ટર નીકળ્યો ઠગ ટોળકીનો સાગરીત
  • બોગસ ઓફિસ ખોલી 64.75 લાખની છેતરપિંડી
  • ઝોન-7 LCB એ ઉકેલ્યો ભેદ

લોનના બહાને 64.75 લાખની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ, આણંદનો ST કંડક્ટર નીકળ્યો ઠગ ટોળકીનો માસ્ટરમાઈન્ડ; ભેદ ઉકેલ્યો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના પોશ ગણાતા બોડકદેવ અને સેટેલાઈટ વિસ્તારમાં ઠગાઈના બે મોટા કિસ્સા સામે આવ્યા છે. આ ગેંગે આસામના એક વેપારીને  100 કરોડની મોર્ગેજ લોન આપવાનું કહી ₹ 35 લાખ પડાવ્યા હતા, જ્યારે તમિલનાડુના વેપારીને ₹ 30 કરોડની લોનનો વિશ્વાસ આપી 29.75 લાખ ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા.બંને બનાવ માં કુલ 64.75 લાખની આ ઠગાઈમાં આરોપીઓ સામેથી ફોન કરીને બેંક કરતા અડધા વ્યાજે લોન આપવાની ઓફર કરતા હતા. ઝોન 7 એલસીબી એ ચાર આરોપીઓ ની ધરપકડ કરી વધુ ફરાર બે મુખ્ય આરોપી ની શોધખોળ શરૂ કરી છે. 

સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના નામે પૈસા મંગાવ્યા...
આ ઠગ ટોળકીના મુખ્ય સૂત્રધાર વિકી શર્મા અને નિતાર્થ શર્મા છે, જેમણે આખો પ્લાન ઘડ્યો હતો. તેઓ ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાંથી વેપારીઓના ડેટા મેળવતા હતા. આણંદ એસટી ડેપોમાં કંડક્ટર તરીકે નોકરી કરતો જીતેન્દ્ર મકવાણા ગેંગને બોગસ સીમકાર્ડ પૂરા પાડતો હતો. અન્ય સાગરીતો અલ્પેશ મકવાણા, કેયુર પટેલ અને શૈલેષ પરમાર ઓફિસ બોય તરીકે અને વેરીફીકેશન ઓફિસર તરીકે નાટક કરી વેપારીઓનો વિશ્વાસ જીતતા હતા. સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના નામે પૈસા મંગાવી તેઓ તાત્કાલિક તે રકમમાંથી સોનું ખરીદી લેતા હતા જેથી પોલીસ પકડે તો રોકડ ન મળે.

ચારેય સાગરીતોને દબોચી લીધા
ઝોન-7 LCB એ ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને સચોટ બાતમીના આધારે આ ચારેય સાગરીતોને દબોચી લીધા છે. આરોપીઓ પાસેથી મોબાઈલ અને રોકડ કબજે કરવામાં આવી છે. તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ ગેંગે અગાઉ આણંદમાં પણ અનેક લોકો સાથે ઠગાઈ આચરી છે. હવે પોલીસ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે આ ટોળકીએ દેશના અન્ય કયા રાજ્યોના વેપારીઓને પોતાના જાળમાં ફસાવ્યા છે. 

આ કિસ્સો તેની સાક્ષી
હાલ તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ BNS ની કલમ 316(2), 318(4) અને 61(2) મુજબ ગુનો નોંધી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવાયા છે. લોભામણી લાલચમાં આવીને અજાણ્યા લોકો સાથે આર્થિક વ્યવહાર કરવો કેટલો જોખમી છે, આ કિસ્સો તેની સાક્ષી પૂરે છે. અમદાવાદ પોલીસે આ આંતરરાજ્ય ગેંગને તોડી પાડીને વેપારીઓને સતર્ક રહેવા અપીલ કરી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

