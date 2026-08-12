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'ઉલ્ટા ચોર કોટવાળ કો ડાટે' જેવો ઘાટ: ભોજનમાંથી કાચ નીકળવાના મુદ્દે વાલીઓના હોબાળા બાદ આનંદનિકેતન સ્કૂલે જાહેર કરી રજા

Ahmedabad News: આનંદનિકેતન સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીના ભોજનમાંથી કાચનો ટુકડો મળી આવતાં વાલીઓએ શાળા સંચાલકો સામે ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરીને હોબાળો મચાવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ શાળા દ્વારા ધોરણ 1 થી 8 સુધીના વર્ગોમાં રજા જાહેર કરી વાલીઓને મેસેજ મોકલી દેવાયા હતા. સ્કૂલ સંચાલકોએ દાવો કર્યો છે કે વાલીઓના હોબાળાના કારણે શિક્ષકોમાં ભારે તણાવ ઊભો થયો છે અને વાલીઓ દ્વારા તેમનું મેન્ટલ હેરેસમેન્ટ કરીને પરેશાન કરવામાં આવ્યા છે. વાલીઓની રજૂઆત સામે શાળા તંત્રના આ વલણને કારણે 'ઉલ્ટા ચોર કોટવાળ કો ડાંટે' જેવો ઘાટ સર્જાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:31 AM IST
'ઉલ્ટા ચોર કોટવાળ કો ડાટે' જેવો ઘાટ: ભોજનમાંથી કાચ નીકળવાના મુદ્દે વાલીઓના હોબાળા બાદ આનંદનિકેતન સ્કૂલે જાહેર કરી રજા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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'ઉલ્ટા ચોર કોટવાળ કો ડાટે' જેવો ઘાટ: ભોજનમાંથી કાચ નીકળવાના મુદ્દે વાલીઓના હોબાળા...
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