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  • /બોપલમાં શરમજનક ઘટના: પ્રેમિકાના ખરાબ વીડિયો બનાવી યુવકે 10 હજાર પડાવવાનો ખેલ રચ્યો! આનંદનગરનો યુવક ઝડપાયો

બોપલમાં શરમજનક ઘટના: પ્રેમિકાના ખરાબ વીડિયો બનાવી યુવકે 10 હજાર પડાવવાનો ખેલ રચ્યો! આનંદનગરનો યુવક ઝડપાયો

Ahmedabad News: શહેરના બોપલ વિસ્તારમાં રહેતી યુવતીને તેના આનંદનગરમાં રહેતા બોય ફ્રેન્ડે ઇન્સ્ટાગ્રામ આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવીને યુવતીના ન્યુડ વિડીયો સ્ટોરીમાં અપલોડક કરીને તેને બદનામ કરવાની ધમકી આપીને દર મહિને 10 હજારની માંગણી કરી હતી. આ અંગે યુવતીએ બોપલ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે યુવક વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:52 AM IST
બોપલમાં શરમજનક ઘટના: પ્રેમિકાના ખરાબ વીડિયો બનાવી યુવકે 10 હજાર પડાવવાનો ખેલ રચ્યો! આનંદનગરનો યુવક ઝડપાયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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